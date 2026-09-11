Confirman que papá de Hernán Rivas transfirió millonarias sumas a su propio consejo

Hace más de un año, varios concejales municipales advirtieron que Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC) había creado comisiones para “desplumar” las arcas municipales; sin embargo, el padre del ahora ex senador Hernán Rivas goza de un blindaje político que le permite seguir con dicha práctica.

Rivas renunció en junio pasado a su cargo de intendente, pues está en busca de su reelección de manos del cartismo por un período más el próximo 4 de octubre.

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Finalmente la Contraloría General de la República emitió su informe, luego de largas y sugestivas dilaciones, en donde se confirmó la creación de comisiones que recibían millonarios desembolsos municipales, pese a que sus integrantes estaban inhabilitados por ley.

Por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Distrital del Distrito de Tomás Romero Pereira, donde el intendente Hernán Ysidro Rivas ofició de presidente y el concejal colorado Cristhian Sanabria de vicepresidente, como integrante del consejo, estuvieron también los concejales Yreneo González y Fátima Méndez recibió millonarios desembolso durante el 2022.

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¿Cuánto dinero recibió comisión?

La Contraloría confirmó que la municipalidad entregó G. 1.200 millones al “super consejo distrital” entre el 4 de julio y el 6 de octubre del año 2022.

Según la planilla, esos fondos supuestamente se destinaron para la reparación de caminos vecinales, el perfilado de calles y construcción de puentes. Sin embargo, los ediles disidentes habían denunciado ante el Ministerio Público que los trabajos, al final, los hicieron los vecinos y no la municipalidad.

La Liga Deportiva María Auxiliadora también recibió millonarios recursos. Aquí, el concejal colorado Cristhian Sanabria nuevamente ofició de presidente y el concejal Belgrano Cibils (PLRA) fue vicepresidente de la Liga.

Según uno de los recibos, la Liga recibió G. 104 millones para equipos y accesorios deportivos.

La Comisión de Eventos y Apoyo a la Cultura, Salud y Educación también recibió G. 20 millones del dinero municipal. Aquí el concejal colorado Sanabria nuevamente fue presidente.

El concejal Adalberto Caballero (ANR) fue vicepresidente, y las funcionarias municipales contratadas Carina Benítez y Yesica Acosta completaban los cargos de tesorera y pro-tesorera, respectivamente.

Crónica de una impunidad anunciada

El intendente cartista fue salvado en dos ocasiones en la Cámara de Diputados. Los ediles solicitaron que se intervenga su gestión debido a los descalabros administrativos, sin embargo gracias a un “pacto de impunidad” entre liberales y colorados el pedido fue rechazado en el 2023.

Además de Rivas en esa ocasión fue salvada también la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), quien ahora está enjuiciada por una millonaria malversación y tiene otro pedido de juicio en su haber.

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En el 2025, los concejales opositores presentaron nuevamente otras pruebas de irregularidades administrativas en la gestión de Rivas y pidieron nuevamente la intervención.

El caso estuvo congelado durante más de un año y varios meses. Antes de las internas municipales los diputados enviaron al archivo el caso, junto con el pedido de otras 6 municipalidades. Aquí se evidenció nuevamente el pacto de impunidad.

La Junta Municipal de Tomás Romero Pereira rechazó año tras año las rendiciones de cuentas de Rivas y remitió los antecedentes al Ministerio Público, sin embargo, el caso sigue “durmiendo” en algún despacho fiscal.