Detectan irregularidades en gestión del papá del exsenador Hernán Rivas

La Contraloría General de la República emitió el resultado final de la auditoría realizada a la gestión del cartista Hernán Ysidro Rivas, padre del ex senador Hernán Rivas, en la que se detectaron múltiples desprolijidades administrativas.

El jefe comunal, que está en busca de su reelección en el cargo, pese a que la Junta Municipal rechazó por cinco años consecutivos sus rendiciones de cuentas en la Cámara de Diputados enviaron al archivo el pedido de intervención municipal en abril pasado.

El ente contralor analizó el periodo 2022-2023 de la gestión de Hernán Ysidro Rivas, en donde se detectaron 31 observaciones que no pudo levantar en el periodo de descargo.

Según el informe final, se contrató personal técnico y se pagó por los servicios de mantenimiento, aseo y reparaciones sin contar con la documentación adecuada.

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Por otro lado, hubo irregularidades en las obras que no contaban con el compromiso de contrato, póliza de seguro e informe mensual. Se pagó por productos alimenticios sin documentación, bienes de consumo e insumos de oficina sin respaldo documental.

Otra de las desprolijidades administrativas detectadas fue que el intendente cartista transfirió recursos municipales a entidades educativas y entidades sin fines de lucro, pero no se presentaron las rendiciones de cuentas.

Hubo además erogaciones por adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas mayores sin documentación adecuada.

Ediles y funcionarios recibieron dinero

Otro hecho sumamente preocupante detectado por la CGR es que el intendente cartista destinó millones a comisiones cuyos integrantes eran funcionarios municipales, concejales y hasta él mismo pese a estar prohibido por ley.

Según los documentos, se transfirió, dinero a la Comisión de Eventos y Apoyo a la Cultura, Salud y Educación, integrado por los concejales colorados: Cristhian Sanabria (presidente), Adalberto Caballero (vicepresidente). En tanto, los funcionarios municipales: Carina Benítez, Romina Acosta María Elisa Olazar y Vanessa Franco completaban los demás cargos.

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También la Liga Deportiva María Auxiliadora, recibió millonarios recursos. Aquí el concejal colorado Cristhian Sanabria oficiaba de presidente y el concejal Belgrano Cibils (PLRA) fue vicepresidente de la Liga.

Recibió millonarios recursos municipales el Consejo de Desarrollo Distrital del Distrito de Tomás Romero Pereira, donde el intendente Hernán Ysidro Rivas ofició de presidente y el concejal Cristhian Sanabria de vicepresidente, como integrante del consejo, estuvieron también los concejales Yreneo González y Fátima Méndez.

La Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal establece que los intendentes y concejales municipales tienen prohibido recibir “comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo”. Tampoco pueden intervenir en la obtención de contratos o concesiones municipales, “o de cualquier privilegio por parte del mismo que importa beneficio propio o de terceros”.

Según, la CGR Hernán Ysidro Rivas no pudo justificar el uso de G. 6.201 millones, pero lo llamativo es que el contralor Camilo Benítez no presentó ninguna denuncia contra el cartista.

El jefe comunal ya fue salvado de varios pedidos de una intervención municipal y el Ministerio Público hace años metió en el frezeer sendas denuncias que presentaron los concejales y la investigación no avanza.