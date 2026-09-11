Embajadora Estefanía Laterza se acredita en EE.UU. y el martes presenta credenciales ante Trump

“Recientemente presenté las copias de mis Cartas Credenciales a la embajadora Monica Crowley, jefa de Protocolo de los Estados Unidos. Un primer paso en esta nueva misión, que asumo con entusiasmo y con el compromiso de seguir profundizando la relación bilateral y generando nuevas oportunidades para nuestros países”.

Así refiere un posteo en redes sociales de la nueva embajadora paraguaya ante Estados Unidos de América (EE.UU.). Estefanía Laterza de los Ríos, diplomática de carrera, que a fines de agosto pasado obtuvo el acuerdo constitucional por unanimidad de la Cámara de Senadores.

Con su acreditación ante Monica Crowley, jefa de Protocolo de los Estados Unidos, Laterza inició el proceso de acreditación ante la administración del presidente Donald Trump. El siguiente paso es la presentación de los originales de cartas credenciales ante el mandatario de Estados Unidos de América, ceremonia que se llevara a cabo en la Casa Blanca el próximo martes 15 de setiembre.

Crowley es una analista política, autora, presentadora de radio y funcionaria pública estadounidense que se desempeña como Jefa de Protocolo de los Estados Unidos. Fue nominada para este cargo, con rango de embajadora por el presidente Trump para su segundo mandato.

La última embajadora en Estados Unidos fue Leila Rachid Lichi (2000-2003), quien posteriormente asumió el cargo de ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

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Reemplaza al fugaz Gustavo Leite

Laterza de los Ríos reemplaza en la misión diplomática en Washington DC, al senador colorado cartista Gustavo Leite, quien ejerció el cargo por menos de un año. En julio pasado, el legislador y exministro de Industria y Comercio presentó su renuncia y volvió a su banca en la Cámara Alta.

El pasado 4 de setiembre, Laterza prestó juramento ante el presidente Santiago Peña en el Palacio de López. Al término de esa ceremonia protocolar, la diplomática paraguaya informó que tendrá como misión convertir el “idilio” que viven actualmente ambos países en sus relaciones bilaterales en una agenda de largo plazo.

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Amplio currículum y primer cargo de embajadora

Según los datos oficiales, Estefanía Laterza de los Ríos es abogada y diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente, como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

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En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio (gestión del ministro Luis Castiglioni), así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indica que representó al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Acá se hace la salvedad que la funcionaria no ejerció hasta ahora el cargo de embajadora (jefa de misión) en ninguna representación nacional.

Su formación académica abarca Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en Relaciones Internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.

martin.riveros@abc.com.py