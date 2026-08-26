Senado por unanimidad, da acuerdo a Estefanía Laterza como embajadora en EE.UU.

Por unanimidad, con 29 votos a favor, la Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, dio esta tarde el acuerdo constitucional a la candidata a embajadora paraguaya en Estados Unidos de América (EE.UU.), Estefanía Laterza de los Ríos, diplomática de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La votación a favor de la candidata a embajadora ante la Casa Blanca fue de los senadores presentes en la sala de sesiones.

En el debate legislativo, el presidente de la comisión, senador Antonio Barrios (ANR-HC), resaltó que la candidata trabajará sobre el programa presentado y señaló que este dará continuidad a las acciones impulsadas por el anterior embajador, Gustavo Leite, actual senador colorado cartista (no duró un año en el cargo), especialmente en materia de inversiones que puedan desarrollarse en el país y que contribuyan a mejorar significativamente la situación económica.

Varios senadores destacaron el perfil técnico, la trayectoria en la Cancillería nacional, el servicio público y multilateral de la candidata.

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Celeste Amarilla (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) valoraron el currículum de la postulante a jefa diplomática ante la administración de Donald Trump.

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En tanto, los senadores colorados cartistas como Patrick Kemper, Juan Carlos “Nano” Galaverna y Derlis Maidana, señalaron que la ANR da oportunidad a personas de otros partidos para ocupar cargos relevantes en el servicio exterior.

Galaverna pidió a Laterza que no desatienda a los paraguayos residentes en EE.UU. Un dato no menor es que dirigentes de base de la ANR en Estados Unidos cuestionaron la designación de la diplomática porque no tiene vínculos con el Partido Colorado y por su falta de experiencia en el cargo de jefa de misión (embajadora) de Paraguay en el servicio exterior.

Celeste Amarilla valoró la militancia en el PLRA de la candidata a embajadora y también recordó a su madre, Edda de los Ríos (fallecida), destacada actriz, dramaturga, docente y activista cultural paraguaya, considerada una de las figuras más importantes de las artes escénicas en el país.

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Expuso planes, previamente, en la Comisión

Antes de la sesión ordinaria, la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Antonio Barrios, recibió a la entonces candidata a embajadora en EE.UU. Estefanía Laterza, quién expuso su programa de trabajo y dio a conocer los principales ejes que prevé desarrollar durante su gestión.

Durante la entrevista, Laterza presentó su programa de trabajo, que contempla diversos proyectos y acciones a ser desarrollados durante el periodo de representación diplomática.

En su exposición, manifestó que Paraguay ha mantenido históricamente excelentes relaciones con los Estados Unidos y sostuvo que actualmente ambos países atraviesan un “momento dorado” en sus relaciones bilaterales, basado en valores compartidos, una oportunidad histórica, una hoja de ruta común, un enfoque orientado a resultados, beneficios para Paraguay y relevancia regional.

En ese sentido, la diplomática de carrera explicó que su programa de trabajo se estructura en diversas dimensiones. La primera corresponde al relacionamiento político, que contempla visitas y encuentros de alto nivel, diálogos estratégicos, diplomacia parlamentaria e institucionalización de las relaciones.

En materia de economía y comercio, planteó la atracción de inversiones, el TIFA como mecanismo de trabajo permanente, la diversificación comercial, así como el fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad.

Respecto a seguridad y defensa, Laterza señaló que el programa contempla la cooperación para la construcción de capacidades, el fortalecimiento de la seguridad pública integrada y la defensa y control del espacio aéreo.

En cuanto a energía y minerales, la candidata destacó la importancia de transformar el potencial energético del país en competitividad, atraer nuevas industrias para el desarrollo y mejorar el conocimiento geológico de los minerales críticos y estratégicos.

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Asimismo, Laterza se refirió al eje de tecnología, innovación y capital humano, sobre el cual enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades en transformación digital y ciberseguridad, impulsar la generación de centros de datos, la inteligencia digital y la economía digital. También planteó el fortalecimiento del capital humano mediante becas, intercambios y programas de enseñanza del idioma inglés en áreas estratégicas.

Otro de los aspectos abordados fue el mejoramiento de la calidad y accesibilidad de los servicios consulares para la comunidad paraguaya residente en los Estados Unidos, mediante una interacción constante entre los ciudadanos paraguayos y organizaciones académicas, universidades, centros de pensamiento y entidades filantrópicas.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es lograr que la relación entre Paraguay y Estados Unidos trascienda en el tiempo. En ese contexto, afirmó que “los diplomáticos somos articuladores, somos quienes abrimos la puerta, pero el éxito final de la gestión no es nuestro, es de todo el Paraguay”.

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Amplio currículum y primer cargo de embajadora

Según los datos oficiales, Estefanía Laterza de los Ríos es abogada y diplomática con rango de embajadora desde el 2018 y, actualmente, dirige la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Ahí lidera la formación, profesionalización y fortalecimiento institucional del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Paraguay.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en relaciones internacionales, comercio exterior y desarrollo, con una trayectoria consolidada en tres ámbitos clave: la Cancillería paraguaya, la banca multilateral de desarrollo y la gestión nacional de inversiones y exportaciones.

Se desempeñó como directora y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Brasil, liderando una cartera de proyectos de más de US$ 3,5 mil millones, y anteriormente como ejecutiva senior de la misma institución en Paraguay.

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En el sector público nacional, ocupó posiciones de alta responsabilidad, incluyendo viceministra de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio (gestión del ministro Luis Castiglioni), así como secretaria general y directora general de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indica que representó al Paraguay en el servicio exterior en Brasil, Costa Rica, Colombia y Suiza. Acá se hace la salvedad que la funcionaria no ejerció hasta ahora el cargo de embajadora (jefa de misión) en ninguna representación nacional.

Su formación académica abarca Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Sociales y Diplomacia. Es docente en Relaciones Internacionales y participa regularmente como panelista en foros internacionales.

Cuenta con formación en liderazgo, coaching y mentoría, y mantiene un compromiso activo con la promoción del empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento del liderazgo femenino en espacios de decisión.

¿Cómo sigue el proceso ?

Con el acuerdo constitucional, la actual directora de la Academia Diplomática, Estefanía Laterza de los Ríos, debe prestar juramento ante el presidente Santiago Peña en el Palacio de López. Luego, el mandatario firmará un decreto confirmando su designación como representante diplomática en EE.UU.

El siguiente paso es que la nueva embajadora presente sus copias de credenciales ante el Departamento de Estado y luego los originales de cartas credenciales ante el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca.

martin.riveros@abc.com.py