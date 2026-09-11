En plena crisis sanitaria del gobierno de Santiago Peña, Latorre celebra que la ANR “tiene salud”

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, participó de los actos oficiales en el Panteón Nacional de los Héroes junto al presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el presidente de la ANR y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, donde celebró un Partido Colorado fortalecido y con salud, y dijo que supuestamente Peña -casi un mes después del inicio de la huelga de médicos- también está interesado en solucionar la situación de la salud pública en el país.

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“El Partido Colorado es el partido de la paraguayidad, que está profundamente adentrado en nuestras raíces, en nuestra identidad como paraguayos. Un partido que tiene como esencia el servicio y hoy el partido tiene salud”, dijo Latorre.

Esta supuesta “esencia de servicio”, al igual que la “salud” de la que habla, lastimosamente no se refleja en la gestión del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, algo que volvió a ser reclamado, al menos por cuarta vez, por Horacio Cartes.

Esto, sin dejar de mencionar que, es algo que sobre todo es sufrido todos los día por los ciudadanos e, incluso, ahora es parte sustancial del reclamo de los médicos.

Según Latorre -que está haciendo de mediador con los médicos-, dialogó con Peña sobre el tema de salud y, supuestamente, el mandatario está interesado en buscar una solución (a casi un mes del inicio del reclamo de los médicos).

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“Estoy conversando reiteradamente, o sea, en varias ocasiones con el Presidente de la República, a quien veo con sinceridad predispuesto a encontrar una solución para este problema, y él valora mucho el trabajo de los médicos y quiere buscar una alternativa para que ellos sean reivindicados y mejoren sus condiciones laborales y por supuesto sus condiciones salariales”, dijo Peña.

Esta supuesta “predisposición” contrasta con mensajes de absoluto desinterés de Peña hasta hace unos días, cuando se lo veía disfrutando del Rally Mundial en Paraguay, lo cual no sería malo si en contrapartida no hubiese mostrado una total desconexión de la huelga nacional de médicos realizada entre el 24 y el 28 de agosto pasado.

Latorre habla de “empezar de cero” en cuanto a salud pública

Consultado sobre la reiteración del reclamo en cuanto a salud que hizo Horacio Cartes a Santiago Peña, Latorre consideró que, a su criterio, la solución pasa por un “borrón y cuenta nueva” y “empezar de cero”.

“Yo creo que nosotros tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, empezar de cero, ir con una reforma al sistema de salud, para que todos los paraguayos puedan acceder de manera oportuna a la salud”, sostuvo Latorre.

El planteamiento, cuando menos llega tarde, ya que Peña está arrancando su penúltimo año de gobierno como para pretender ahora hacer una “reforma” y lo reprochable es que tuvo, como ningún gobierno en la era democrática, apoyo irrestricto del Gobierno.

“Hay mucho que hacer en materia de salud pública y es un problema que hay que enfrentarlo con esta óptica, empezar de cero, romper la fragmentación y que la salud finalmente llegue a todos los paraguayos”, acotó Latorre, que además de diputado es médico.

Para el titular de la Cámara Baja, dicha “reforma” debe tener como objetivo “ampliar la cartera de servicios y la de medicamentos” y “ser más eficientes en nuestra provisión de servicios de salud, disminuir el gasto directo de bolsillo” de los pacientes y sus familiares.