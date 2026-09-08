Crisis en salud: Latorre también habla de “cortar la grasa” en gastos públicos

La crisis que atraviesa el sistema público de salud en Paraguay sigue sin resolución, al no haber sido alcanzado aún un acuerdo entre el Gobierno y el gremio de médicos, que reclaman un reajuste salarial - que sería el primero en más de una década -, la mejora de sus condiciones laborales, disponibilidad de insumos y medicamentos y otras reivindicaciones.

El Sindicato Nacional de Médicos, que convocó una huelga nacional entre el 24 y el 28 de agosto pasados, anunció la semana pasada que volverá a llamar a un paro el 21 y 22 de septiembre, mientras más de 400 especialistas médicos de los principales hospitales públicos del país han renunciado en protesta contra el Gobierno.

Los galenos se han manifestado disconforme con las propuestas hechas por el Gobierno para destrabar la crisis, entre las que fueron anunciadas la implementación de un escalafón meritocrático que igualaría los sueldos de médicos contratados con los nombrados a partir de julio de 2027 y los pagos dobles por feriados desde enero del próximo año.

“Cortar la grasa”

El debate sobre la crisis médica se ha trasladado al Congreso Nacional, donde se prepara el análisis del proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2027, que incluye una propuesta de aumento presupuestario para el Ministerio de Salud. Mientras tanto, varios parlamentarios han hecho referencia a una necesidad de “cortar la grasa”, recortar gastos superfluos y redirigir fondos a servicios básicos como el de salud.

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En esa línea se manifestó hoy el presidente de la Cámara Baja, el diputado cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado), quien subrayó la necesidad de obtener más recursos no solo para la salud, sino también para otros servicios como la educación, la seguridad e infraestructura.

“Cortar la grasa implica cortar el gasto superfluo y que este sea redireccionado a los servicios esenciales que tiene que prestar el Estado”, dijo.

“Esto se tiene que acordar en el interés de los pacientes”

El diputado Latorre resaltó el “gran desafío” que tiene el Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo con el gremio médico, en particular en torno al reclamo del salario piso médico. Opinó que primeramente debe haber un acuerdo sobre ese punto para luego establecer mecanismos para “complementos” salariales en base al mérito, la formación o la antigüedad de los médicos.

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“Esto se tiene que acordar en el interés de los pacientes, para que se puedan prestar los servicios de salud a su máxima capacidad”, añadió.

Agregó que la implementación por ley de una carrera sanitaria escalafonada que reflotó el Ejecutivo es indudablemente necesaria, pero enfatizó que esa medida no soluciona los problemas inmediatos del sistema de salud.

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El presidente de la Cámara Baja dijo ver que hay “predisposición” entre sus colegas en el Congreso para contribuir a una solución al problema.