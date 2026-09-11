Política
11 de septiembre de 2026 a la - 09:01

Peña celebra el aniversario del Partido Colorado con un llamado a la unidad

Peña y Cartes sonríen y se saludan, rodeados de personas en trajes oscuros y pañuelos rojos en un ambiente festivo.
Santiago Peña (izq) y Horacio Cartes (der) se saludan durante el acto por los 139 años del Partido Colorado en el Panteón de los Héroes.Prensa ANR

El presidente de la República, Santiago Peña, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje con motivo del aniversario del Partido Colorado, destacando el compromiso y el trabajo conjunto de cara a los desafíos del país.

Por Juan Massare

En el marco de la conmemoración fundacional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el presidente Santiago Peña compartió un comunicado oficial a través de su cuenta en la red social X, acompañado de una misiva firmada junto al vicepresidente Pedro Alliana.

Bajo la premisa “La Patria y el Partido Colorado, siempre”, el documento emitido por el Ejecutivo señala la importancia de mirar hacia adentro, volver a las raíces y recuperar la esencia basada en la unidad, la identidad, el sentido de pertenencia y la vocación de servicio, especialmente de cara a las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

Asimismo, el mandatario enfatizó que la diversidad de pensamientos no debe estar por encima de los ideales que unen a la nucleación política, abogando por la fortaleza, la firmeza de sus dirigentes y una mirada firme hacia el futuro.

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Con un llamado a asumir la responsabilidad electoral, Peña concluyó reafirmando su mensaje principal: “La Patria primero. El Partido Colorado siempre”, destacando que continúan trabajando unidos por el desarrollo de Paraguay.

Comunicado publicado por el presidente Santiago Peña a través de su red Social X.
Comunicado publicado por el presidente Santiago Peña a través de su red Social X.