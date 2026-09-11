Peña celebra el aniversario del Partido Colorado con un llamado a la unidad

En el marco de la conmemoración fundacional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el presidente Santiago Peña compartió un comunicado oficial a través de su cuenta en la red social X, acompañado de una misiva firmada junto al vicepresidente Pedro Alliana.

Bajo la premisa “La Patria y el Partido Colorado, siempre”, el documento emitido por el Ejecutivo señala la importancia de mirar hacia adentro, volver a las raíces y recuperar la esencia basada en la unidad, la identidad, el sentido de pertenencia y la vocación de servicio, especialmente de cara a las próximas elecciones municipales del 4 de octubre.

Asimismo, el mandatario enfatizó que la diversidad de pensamientos no debe estar por encima de los ideales que unen a la nucleación política, abogando por la fortaleza, la firmeza de sus dirigentes y una mirada firme hacia el futuro.

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Con un llamado a asumir la responsabilidad electoral, Peña concluyó reafirmando su mensaje principal: “La Patria primero. El Partido Colorado siempre”, destacando que continúan trabajando unidos por el desarrollo de Paraguay.