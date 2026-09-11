¿Quiebre entre Peña y Cartes? Esto dice el ministro Baruja

El secretario político de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, aseguró este viernes que no existe ningún quiebre entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las declaraciones fueron realizadas en el contexto de la conmemoración del 139° aniversario de la ANR, en medio de especulaciones sobre una posible tensión política derivada del reciente pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank.

Según Baruja, quien se presenta como uno de los candidatos a acompañar a Pedro Alliana en la chapa presidencial para el 2028, la situación interna del partido refleja estabilidad y cohesión. “El partido está unido, aunque puede haber opiniones divergentes. Somos casi tres millones de afiliados y somos un partido libre en la opinión”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que la unidad partidaria se refleja en la gestión gubernamental y en el respaldo legislativo a las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

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Minimiza pedido de informes sobre Ueno Bank

Baruja también rechazó las interpretaciones que vinculan el pedido de informes sobre Ueno Bank con una supuesta disputa entre el Gobierno y el movimiento Honor Colorado.

La solicitud fue presentada por los senadores oficialistas Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Gustavo Leite, y generó diversas opiniones debido a que la entidad bancaria mantuvo vínculos con el presidente Santiago Peña hasta marzo de 2025.

“Me extraña un poco que un simple pedido de informe, una atribución de diputados y senadores, se pueda interpretar como una diferencia al interior del Gobierno y el Partido”, afirmó.

El ministro insistió en que se trata de una herramienta constitucional utilizada frecuentemente por el Congreso Nacional y recordó que la solicitud no estuvo dirigida exclusivamente a una entidad financiera.

“No existe más que eso, no hay que ver fantasmas por ahí. Hubo varios pedidos a instituciones bancarias”, expresó.

Almuerzo con Cartes alimentó especulaciones

Las versiones sobre una eventual distancia entre Cartes y Peña también se intensificaron luego de un encuentro realizado en la residencia del expresidente, pocas horas después de la presentación del pedido de informes al BCP.

Del almuerzo participaron los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Antonio “Tony” Barrios, Natalicio Chase y Gustavo Leite, además del asesor del Senado Sergio Godoy, el propio Juan Carlos Baruja y Eduardo “Presi” González Báez, jefe de Gabinete de la ANR y asesor jurídico de Yacyretá.

Sin embargo, Baruja sostuvo que el encuentro no correspondió a una reunión formal del Comando de Honor Colorado, sino a una actividad habitual con Cartes.

Salud, educación y seguridad, los temas abordados

El senador Gustavo Leite había señalado públicamente que durante la reunión se analizó la necesidad de convertir la salud pública en una “prioridad”, declaración que fue interpretada por algunos sectores como una señal dirigida al Ejecutivo.

No obstante, Baruja aseguró que esos temas forman parte de conversaciones recurrentes dentro del movimiento y negó que se haya discutido el pedido de informes sobre Ueno Bank. “Son temas que solemos hablar”, indicó.

Añadió que en estos encuentros se analizan cuestiones relacionadas con la gestión pública -como educación, salud y seguridad- y no asuntos vinculados a entidades financieras.

También aclaró que Leite, Natalicio Chase y Sergio Godoy no integran el denominado Comando de Honor Colorado.

Honor Colorado enfoca su estrategia en las municipales

El dirigente colorado descartó además que exista preocupación dentro del cartismo respecto al desempeño de Ueno Bank y atribuyó la solicitud de informes únicamente a inquietudes particulares de los legisladores que promovieron la iniciativa.

“Este es un pedido de informe más”, sostuvo, al comparar la situación con las numerosas solicitudes que reciben regularmente los ministerios por parte del Congreso.

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Así también, remarcó que la principal prioridad política del movimiento Honor Colorado se centra actualmente en las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre. “Ese sí es tema de conversación permanente para nosotros”, expresó.