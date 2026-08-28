Taiwán espera que Data Center IA se convierta en un modelo mundial

El viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda Daroczi, visitó días atrás Taipéi, y en la ocasión, se reunió con su homólogo taiwanés Chen Ming-chi.

Conforme informó la agencia estatal IP, el viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó “su esperanza de que la cooperación en IA prevista amplíe aún más la alianza Taiwán-Paraguay y la convierta en un modelo para el resto del mundo”. Además, el reporte oficial indica , el funcionamiento del parque tecnológico inteligente en el departamento de Alto Paraná es uno de los proyectos encaminados en el marco de la cooperación bilateral paraguayo-taiwanesa.

El informe señala que, además de la construcción del Distrito Digital en Asunción (zona Comité Olímpico) y el proyecto de un Data Center Binacional de Inteligencia Artificial (IA) en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes, Taiwán lidera el “Proyecto de Revitalización del Parque Industrial Taiwán” en Alto Paraná, con una inversión mayor a US$ 6 millones. El objetivo es “convertirlo en un hub de tecnología inteligente, impulsando la transformación industrial del Paraguay”.

El reporte refiere que en la capital taiwanesa, el viceministro Miguel Ángel Aranda “elogió la visión” del presidente de Taiwán, William Lai, de revitalizar el Parque Tecnológico Inteligente Taiwán-Paraguay y desarrollar conjuntamente un centro de computación de inteligencia artificial (IA).

En tanto, el Parque Tecnológico Inteligente Taiwán-Paraguay “busca atraer inversiones, generar empleo y resolver problemas energéticos para facilitar el crecimiento de industrias, combinando la demanda laboral con la oferta de trabajo”.

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Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y una de las 12 naciones en el mundo. China considera a la isla oriental una “provincia rebelde” y no reconoce su independencia. Además, Taipéi no es miembro de las Naciones Unidas.

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Data Center Paraguay-Taiwán, el proyecto

El Gobierno de Santiago Peña firmó a inicios de mayo de este año en Taipéi un memorándum de entendimiento (MOU) con Taiwán que apunta a construir en Paraguay el “mayor centro de inteligencia artificial (IA) del mundo“, que prevé el uso de energía de la usina hidroeléctrica de Itaipú, situada en Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Conforme al MOU, el data center operará bajo un modelo binacional similar al de Itaipú, y contempla, en su fase final una capacidad de 1.000 MW, superando incluso la potencia instalada de la central Acaray y, equivalente a casi una unidad y media, de la binacional, compartida con Brasil.

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Obra más grande que Itaipú, según el Gobierno

El 13 de mayo de 2026, al regreso del presidente Santiago Peña de Taiwán, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, dio algunos detalles sobre el acuerdo con el país oriental sobre la construcción del data center.

Giménez refirió que el “Proyecto de Inversión en un Centro Soberano de Computación de IA”, que Paraguay firmó con Taiwán, “va a cambiar la historia económica del país” porque “se unirán las supercomputadoras de Taiwán y la energía de Paraguay”.

“Es un memorándum de entendimiento histórico porque se unen los dos países en la vanguardia. Va a cambiar la historia económica del país; se unirán las supercomputadoras de Taiwán y la energía de Paraguay”, remarcó.

Seguidamente, Javier Giménez contó que el proyecto tiene tres etapas de inversión con el uso de la energía de Itaipú (10 MW, 100 MW y 1.000 MW). La estimación del Gobierno es que la primera fase consistirá en una inversión de entre US$ 200 y 300 millones para un centro de IA soberana de 10 MW.

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El jefe de Gabinete Civil dijo que es difícil cuantificar la inversión “porque puede ser equivalente a lo que se logró en 1984, con el funcionamiento de la represa Itaipú”.

“Un data center de una escala de 100 MW es US$ 3.000 millones. Un data center de 1.000 MW es US$ 30.000 millones. Es la mayor inversión en la historia”, manifestó el funcionario.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, dijo que Paraguay dejaría de ceder su energía a precio de costo para transformarla en procesamiento de datos y exportación de conocimiento. El ministro señaló que los ingresos generados permitirán reinvertir en más infraestructura y generación eléctrica propia.

Además de la exportación, el centro de datos funcionará como un catalizador para un nuevo ecosistema de fintech y startups. La idea es que las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar esta infraestructura para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a las finanzas y la desburocratización de trámites públicos.

Experto alertó aspectos polémicos del acuerdo

A finales de mayo pasado, Luis Benítez Aguilar, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, citó aspectos polémicos del acuerdo que firmó Paraguay con Taiwán que apunta a construir en el país “el mayor centro de inteligencia artificial (IA) del mundo”. El experto mencionó los puntos clave: El uso de energía, el hardware, la utilización de los “algoritmos” y la venta de servicios.

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Primeramente, el especialista dijo que el emprendimiento de IA soberana Paraguay-Taiwán observó que contempla el uso de energía, la construcción de “hardware”, la utilización de los “algoritmos” y, por último “la venta de servicios”. Exponemos textualmente su análisis sobre el data center que el Gobierno presentó con respaldo de Taiwán.