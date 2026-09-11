Ueno: esta es la intención detrás del pedido de informe, según Chase

La Cámara de Senadores aprobó pedidos de informes dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP) para esclarecer las facilidades y preferencias otorgadas a Ueno Bank. Las solicitudes fueron impulsadas por los senadores oficialistas Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Gustavo Leite.

La iniciativa generó cuestionamientos desde distintos sectores, que interpretaron la medida como una posible ofensiva política contra el presidente de la República, Santiago Peña, quien mantuvo vínculos con la entidad bancaria hasta marzo de 2025.

Sin embargo, Chase rechazó esa versión y aseguró que el requerimiento responde exclusivamente a la necesidad de aclarar dudas existentes sobre el funcionamiento del banco.

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Chase descarta una motivación política

El titular de la bancada cartista en el Senado sostuvo que detrás del pedido de informe no existe ninguna intención política ni una acción dirigida contra el jefe de Estado.

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“Acá no hay un interés político en el pedido de informe, solamente aclarar ciertas dudas que había”, afirmó.

Según explicó, el objetivo es que el BCP brinde información sobre el cumplimiento de los límites y reglamentos establecidos para las entidades financieras, en el marco de su función de supervisión y control.

Niega un intento de favorecer a Ueno Bank

Chase también rechazó las versiones que señalan que el pedido podría representar un intento de “blanqueo” de la entidad bancaria ante los cuestionamientos que surgieron en torno a algunas de sus operaciones.

“No existe eso (blanqueo). Es un pedido de informe como cualquier de los otros”, sostuvo el legislador oficialista.

Además, cuestionó lo que calificó como un “doble criterio” respecto a las solicitudes de informes impulsadas desde el cartismo, al señalar que estas suelen recibir críticas que no se aplican a iniciativas similares promovidas por otros sectores políticos.

Rechaza versiones sobre una guerra entre bancos

El senador también negó que la solicitud al BCP esté vinculada a una supuesta disputa entre entidades financieras que habría escalado al ámbito político.

“Son todas especulaciones. Si la Asociación de Bancos se reunió con el presidente, ¿de qué guerra estamos hablando? Ellos representan a todos los bancos del Paraguay y es gestión de ellos con el presidente”, expresó.

Esperarán respuesta del BCP antes de analizar otras medidas

El legislador confirmó además que sectores de la oposición plantearon la posibilidad de convocar al presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, para abordar específicamente la situación de Ueno Bank.

No obstante, indicó que dicha iniciativa aún no prosperó y que, desde el oficialismo, aguardarán primero la respuesta institucional al pedido de informe.

“Es obligación del BCP responder y esperamos que cuanto antes se aclaren todas las dudas”, manifestó.

Agregó que una eventual convocatoria de Carvallo será analizada una vez que concluya el plazo otorgado al ente regulador para remitir la información solicitada.

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Especulaciones sobre eventual crisis financiera

Chase también desestimó las versiones que vinculan la presentación del pedido de informe con un intento del cartismo de tomar distancia ante una eventual crisis financiera relacionada con la entidad bancaria.

El senador insistió en que se intentó instalar la idea de que la solicitud tiene una motivación política, algo que volvió a negar de forma categórica.