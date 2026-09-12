A más de 30 de meses de prometer mejoras y medicamentos al Hospital de Itauguá, primera dama muestra “albergue”

En febrero de 2024 el presidente de la República, Santiago Peña y la primera Dama, Leticia Ocampos, divulgaban un video con lágrimas en los ojos prometiendo grandes cambios e incluso la construcción de un nuevo Hospital Nacional de Itauguá, en un claro intento de responsabilizar al gobierno de Mario Abdo Benítez de las falencias del nosocomio.

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Detrás de aquella escena, el mandatario hizo promesas puntuales. Vea el video :

“Le pedí a mi equipo-dijo Peña-, le pedí a la Jefa de Gabinete, al Ministro de Economía, a la Ministra de Salud y a la Ministra de Obras Públicas que vayan mañana, que vayan a recorrer el hospital, que ejecuten un plan de inmediato de mejoramiento de las condiciones, el albergue para los familiares, la zona de urgencia, en la sala donde se hacen diálisis los pacientes y que trabajen de manera rápida, lo más rápido posible”, prometió el mandatario.

Dijo que urgía a su gabinete “un plan de acción para construir el gran Hospital Nacional de Itauguá. En el mismo predio, en el mismo lugar, donde hay ya 60 hectáreas, que podamos construir un nuevo hospital, un hospital de referencia que va a ser el hospital más grande en toda la República del Paraguay”.

Primera Dama muestra “primeros pasos”

A 30 meses del infame video de la pareja presidencial, la Primera Dama publicó en las últimas horas un nuevo video montaje sobre los “primeros pasos” para cumplir esa promesa, pero lo llamativo fue que en lugar de priorizar la falta de medicamentos, decidió mostrar el nuevo albergue de familias. En el material audiovisual se ve como deliberadamente cortan el audio de las promesas para urgencias y diálisis.

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“Hace dos años asumimos el compromiso de cambiar la realidad del Hospital Nacional de Itauguá. Hoy, esa transformación está en marcha”, dijo la Primera Dama desde sus redes sociales.

“El primer paso era cuidar a quienes no podían esperar. Por eso, pacientes y familiares ya cuentan con un nuevo albergue, con mejores condiciones y un espacio digno para permanecer cerca de sus seres queridos”, dijo.

“Y este paso también permite avanzar en lo que viene: el antiguo albergue dará lugar a una nueva etapa de las obras, del nuevo Gran Hospital Nacional. Una transformación de esta magnitud se construye paso a paso. Y hoy, esos pasos ya se pueden ver”, aseveró la Primera Dama.

Detalles de la obra

Según Salud Pública, el nuevo albergue destinado a pacientes y familiares fue financiada por ITAIPU.

Cuenta con una superficie de 1.600 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Dispone de 35 habitaciones climatizadas y tiene capacidad para alojar a más de 70 personas.