Abdista pedirá expulsar del gremio de ingenieros agrónomos a viceministro de Agricultura

Ayer el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, resolvió de forma unilateral rescindir el convenio con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay (AIAP) y arrebatarle la administración, control y fiscalización del registro profesional por presunto “incumplimiento de contrato y contravenir normas de orden público”. Trascendió que se trataría de una vendetta política, ya que el cartismo vincula a la cúpula del gremio como operadores del abdismo.

Sin embargo, el titular del gremio, el Ing. Agr. Víctor Miranda Cáceres, sostuvo que no milita en política y que está enfocado en su trabajo en el sector privado.

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No obstante, admitió que la resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podría ser una reacción a la militancia de su padre y expresidente de la AIAP, el Ing. Agr. Víctor Miranda Ocampos, precandidato al Senado por el equipo de Arnoldo Wiens.

Candidato disidente pedirá expulsar a viceministro

Por su parte, Miranda Ocampos anunció que presentará un pedido a la comisión directiva de la AIAP para que se declare persona non grata y sea expulsado del gremio el viceministro de Agricultura, Juan Molinas, supuesto propulsor de la medida contra el gremio.

Miranda Ocampos indicó que conoce al ministro Giménez y que lo llamó preocupado por la situación. Manifestó que le señaló al titular de la cartera que el MAG está en su derecho de rescindir el convenio, pero que debe hacerse de la manera correcta y previendo la gestión de más de 30 años de documentaciones y expediciones anuales.

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Añadió que el secretario de Estado se comprometió a convocar a las partes para un encuentro este martes a las 8:00.

Asimismo, aclaró al ministro que el actual presidente de la AIAP es su hijo, quien posee una trayectoria gremial de 10 años y carece de militancia política.

Aseguró que el ministro pensaba que él era el presidente de la entidad y no su hijo, por lo cual no descarta las versiones de que la medida responda a una represalia por su militancia en la disidencia colorada.

Finalmente, afirmó que la actual administración del Ejecutivo tiene una pésima gestión y que solo resta esperar un cambio de gobierno en las elecciones generales de 2028 para retomar los canales institucionales correspondientes.