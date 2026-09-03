La Red Desinformante: pericia de celular permitiría revelar a financistas, dice abogada

La firma de un acuerdo conciliatorio entre el empresario Christian Chena y la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho, quien fue querellada como supuesta responsable de una campaña de desinformación en redes por medio de la plataforma ‘Despierta Paraguay’, reveló detalles inéditos sobre el aparente esquema de ataques a comunicadores y medios críticos del Gobierno del presidente Santiago Peña.

Como parte del acuerdo de conciliación, Bracho entregó a la representación legal de Chena, encabezada por la abogada Alejandra Peralta Merlo, numerosas pruebas –entre ellas un teléfono celular que será sometido a una pericia informática- que podría exponer a los financistas e ideólogos del esquema.

Según el testimonio de Bracho, la agencia argentina de comunicación Azafrán S.A., con una filial en Paraguay, operó como uno de los nodos de esa red. Inicialmente, el rol de la venezolana fue adquirir a su nombre tarjetas SIM para teléfonos celulares. Una de esas líneas fue utilizada para las cuentas de Despierta Paraguay en Facebook e Instagram.

Según las revelaciones desprendidas del testimonio de Bracho, tendría relación con el esquema la actual viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, quien fue estratega de redes sociales en la campaña presidencial de Santiago Peña.

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La red señalada en el caso, compuesta por 14 páginas en redes sociales, invirtió 2.909.640.640 guaraníes en anuncios digitales coordinados para hacer propaganda gubernamental y, en paralelo, ejecutar campañas difamatorias y hostigamientos contra periodistas y personas privadas críticas al Gobierno.

“Una película de terror donde existen varios villanos”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la abogada Alejandra Peralta dijo que, como parte del acuerdo conciliatorio, se solicitó a Bracho, a quien dijo considerar un “chivo expiatorio”, que brinde “información para llegar a los verdaderos responsables” del esquema de desinformación y desprestigio, tras lo cual la venezolana entregó el teléfono celular mencionado.

La abogada dijo confiar en que la pericia informática del celular permitirá brindar más revelaciones sobre el caso. “Parece una película de terror donde existen varios villanos, esto va a traer mucha cola”, manifestó.

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Peralta Merlo rechazó las insinuaciones hechas por partidarios del Gobierno de que los ataques a medios y personas críticas son “casos aislados” y dijo estar comprometida a “demostrar que esto forma parte de toda una red creada para desinformar, amedrentar, difundir noticias falsas, atacar a comunicadores y medios críticos, y personas que denuncian hechos de corrupción”.

“Dictadura solapada”

La abogada resaltó también la posibilidad de que esa campaña de ataques y desinformación haya sido financiada con dinero público.

Igualmente, rechazó la noción de que estos ataques puedan ser defendidos con el argumento de la libertad de expresión.

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“La desinformación ataca el derecho ciudadano de acceder a una información veraz”, opinó. “Esto no robustece la democracia, la convierte en una dictadura solapada”, remarcó.

Finalmente, Peralta Merlo advirtió que el Estado paraguayo es responsable directo de la seguridad física de Yecika Bracho luego de las revelaciones que esta facilitó.

Existe en el Ministerio Público una investigación abierta relacionada al caso Despierta Paraguay, promovido por una denuncia presentada por el comunicador Hugo Portillo, con el patrocinio de los juristas Ezequiel Santagada y Cecilia Pérez.