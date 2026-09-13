Contraste en Diputados: buscan resarcir a víctimas mientras reflotan símbolos stronistas

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, Honor Colorado), se reunirá en sesión ordinaria este martes 15 de setiembre, desde las 09:00, con diez puntos en el orden del día.

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En el último punto del temario, el cartismo insistirá en el tratamiento del proyecto para reponer la versión del Pabellón Nacional que se utilizaba durante la dictadura stronista, la cual incluía una orla de color rojo. La iniciativa fue firmada por 14 diputados cartistas, aunque se le atribuye principalmente al polémico parlamentario Yamil Esgaib (ANR, HC).

Se trata del proyecto de ley “que establece la reglamentación para el diseño y uso del Pabellón de la República, de los Escudos Nacionales y del Sello Nacional, de acuerdo a la Ley originada en el Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842”. Pese al título formal, en lo que respecta al aspecto gráfico, el único cambio que buscan imponer es que los escudos patrios lleven un tono predominantemente colorado, con orlas rojas.

Indemnizaciones a víctimas de la dictadura

En la misma sesión, en el punto 1, se analizará la propuesta que busca destrabar el pago de indemnizaciones pendientes a víctimas del régimen stronista (1954-1989).

Los proyectistas explican que existen casos iniciados al amparo de la antigua Ley N° 838/96, que permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió dictámenes recién a partir de 2011 y 2012 oponiéndose a las solicitudes.

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Suscriben este proyecto de ley los diputados Benjamín Cantero (ANR-Canindeyú), Carlos Arrechea (ANR-Misiones), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Rubén Roussillón (ANR-Presidente Hayes), Arnaldo Valdez (PLRA-Misiones) y Arturo Urbieta (ANR-Concepción).

Inclusión deportiva para personas neurodivergentes

En el temario también figura el proyecto de inclusión deportiva para personas neurodivergentes, enfocado en quienes presentan condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia o dispraxia, y que actualmente enfrentan múltiples barreras.

El objetivo de la norma es garantizar la inclusión plena en todas las disciplinas deportivas, eliminando cualquier forma de discriminación y asegurando un acceso equitativo en todas sus modalidades.

Lea el orden del día.

Sigue estudio para aumentar penas por fuga de reos

Asimismo, los legisladores continuarán con la discusión en particular del proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley N° 1160/97 del Código Penal Paraguayo”, presentado por bancadas cartistas y con dictamen de la Comisión de Legislación. La propuesta ya fue aprobada en general el pasado 18 de agosto.

La iniciativa busca endurecer las penas para quienes faciliten, induzcan o apoyen la evasión de personas privadas de libertad, con especial énfasis en el personal penitenciario u otros funcionarios obligados a custodiar a los reclusos. La normativa eleva a 5 años de cárcel la sanción para particulares y fija un rango de 4 a 10 años (de 5 a 15 años en casos agravados) para funcionarios cómplices.