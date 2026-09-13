Política
13 de septiembre de 2026 a la - 10:18

“Vamos a cubrir el 100% de las mesas y cuidar cada voto” promete Sole a electores

Sole Núñez en la Plaza de la Democracia con su equipo de control electoral.
Sole Núñez en la Plaza de la Democracia con su equipo de control electoral.

La candidata a la intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Sole Núñez (Lista 4), prometió a los electores que cubrirán el 100% de las mesas de sufragio y que cuidarán cada uno de los votos el 4 de octubre. Aseguró que impedirán cualquier intento de trampa mediante un ejercito de 5.000 miembros de mesa, apoderados y veedores.

Por ABC Color

Sole Núñez, candidata de la Lista 4 para la intendencia de Asunción encabezó este sábado un encuentro en la Plaza de la Democracia con su equipo de Control Electoral, que reunió a apoderados y miembros de mesa que serán los guardianes del voto durante los comicios del 4 de octubre.

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En el evento, se anunció que la Alianza cuenta con el 100 % de cobertura de colegios y mesas electorales, con más de 5.000 agentes electorales inscriptos.

Vamos a defender los votos, porque defenderlos es también defender la democracia. Con 5.000 agentes electorales le decimos al pueblo asunceno que vamos a cubrir el 100% de las mesas y cuidar cada voto con un ejército de hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores, amas de casa y padres de familia que vamos a estar presentes para defender lo que corresponde”, expresó Sole Núñez.

“No les vamos permitir hacer trampa”

No les vamos a permitir que hagan trampa. No les vamos a permitir que le roben a Asunción su decisión”, afirmó la candidata en clara alusión al equipo oficialista de Honor Colorado, el mismo sector que respaldó a Oscar “Nenecho” Rodríguez y que ahora busca instalar a Camilo Pérez (Lista 2).

“Donde ellos intenten maniobrar, ahí vamos a estar nosotros: cinco mil agentes, cubriendo cada uno de los 145 locales electorales de la ciudad. Que quede claro: la elección se gana en las urnas, no en las sombras. Y nosotros vamos a estar ahí para que así sea”, remarcó.

Sole Núñez en la Plaza de la Democracia con su equipo de control electoral.
Sole Núñez en la Plaza de la Democracia con su equipo de control electoral.

El encuentro también contó con la participación de Stephan Rasmussen, exsenador de PPQ y jefe de campaña de Núñez; la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el concejal saliente Félix Ayala (PLRA), los senadores Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) y Eduardo Nakayama (PLRA) así como el diputado Raúl Benítez (Ind), integrantes del Comando Político y otras autoridades políticas y referentes.

La diputada Rocío Vallejo agradeció el compromiso de los apoderados locales y distritales, miembros de mesa, voluntarios y “de todas las personas que van a hacer el posible el sueño, que van a hacer que el próximo 4 de octubre de noche estemos festejando, porque Sole va a ser intendenta”, expresó.

El concejal saliente Félix Ayala, actual presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, se dirigió a quienes intentan desanimar la participación electoral. “De sensación no sabemos, pero sí de convicción: vamos a cubrir todas las mesas y tenemos la convicción de que el pueblo de Asunción, el 4 de octubre, elige a Sole intendenta”, afirmó.

Miedo tienen “ellos”, señalan

Asimismo, el diputado Raúl Benítez (independiente) llamó a la ciudadanía a ir a votar sin miedo. “Acá hay mejor energía que sobre 25 de mayo, donde empezaron a amenazar a los suyos. Esa es una gran diferencia. Nosotros vamos a ir a votar con alegría, esperanza y convicción. Seas del color que seas, porque nuestro proyecto político incluye, no es del miedo, es el de la solución. Pero para llegar a la solución hay que trasladarle el miedo a ellos. Miedo tienen que tener ellos, porque el 4 de octubre a la tarde, se van a su casa”, expresó.