“Vamos a cubrir el 100% de las mesas y cuidar cada voto” promete Sole a electores

Sole Núñez, candidata de la Lista 4 para la intendencia de Asunción encabezó este sábado un encuentro en la Plaza de la Democracia con su equipo de Control Electoral, que reunió a apoderados y miembros de mesa que serán los guardianes del voto durante los comicios del 4 de octubre.

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En el evento, se anunció que la Alianza cuenta con el 100 % de cobertura de colegios y mesas electorales, con más de 5.000 agentes electorales inscriptos.

“Vamos a defender los votos, porque defenderlos es también defender la democracia. Con 5.000 agentes electorales le decimos al pueblo asunceno que vamos a cubrir el 100% de las mesas y cuidar cada voto con un ejército de hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores, amas de casa y padres de familia que vamos a estar presentes para defender lo que corresponde”, expresó Sole Núñez.

“No les vamos permitir hacer trampa”

“No les vamos a permitir que hagan trampa. No les vamos a permitir que le roben a Asunción su decisión”, afirmó la candidata en clara alusión al equipo oficialista de Honor Colorado, el mismo sector que respaldó a Oscar “Nenecho” Rodríguez y que ahora busca instalar a Camilo Pérez (Lista 2).

“Donde ellos intenten maniobrar, ahí vamos a estar nosotros: cinco mil agentes, cubriendo cada uno de los 145 locales electorales de la ciudad. Que quede claro: la elección se gana en las urnas, no en las sombras. Y nosotros vamos a estar ahí para que así sea”, remarcó.

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El encuentro también contó con la participación de Stephan Rasmussen, exsenador de PPQ y jefe de campaña de Núñez; la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el concejal saliente Félix Ayala (PLRA), los senadores Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) y Eduardo Nakayama (PLRA) así como el diputado Raúl Benítez (Ind), integrantes del Comando Político y otras autoridades políticas y referentes.

La diputada Rocío Vallejo agradeció el compromiso de los apoderados locales y distritales, miembros de mesa, voluntarios y “de todas las personas que van a hacer el posible el sueño, que van a hacer que el próximo 4 de octubre de noche estemos festejando, porque Sole va a ser intendenta”, expresó.

El concejal saliente Félix Ayala, actual presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, se dirigió a quienes intentan desanimar la participación electoral. “De sensación no sabemos, pero sí de convicción: vamos a cubrir todas las mesas y tenemos la convicción de que el pueblo de Asunción, el 4 de octubre, elige a Sole intendenta”, afirmó.

Miedo tienen “ellos”, señalan

Asimismo, el diputado Raúl Benítez (independiente) llamó a la ciudadanía a ir a votar sin miedo. “Acá hay mejor energía que sobre 25 de mayo, donde empezaron a amenazar a los suyos. Esa es una gran diferencia. Nosotros vamos a ir a votar con alegría, esperanza y convicción. Seas del color que seas, porque nuestro proyecto político incluye, no es del miedo, es el de la solución. Pero para llegar a la solución hay que trasladarle el miedo a ellos. Miedo tienen que tener ellos, porque el 4 de octubre a la tarde, se van a su casa”, expresó.