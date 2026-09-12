Sole mostrará hoy su fuerza para cuidar cada voto

La candidata a la intendencia de la Alianza Juntos por Asunción Soledad Núñez participará de un encuentro con apoderados y miembros de mesa. Voceros de la campaña señalaron que estos referentes serán los guardianes del voto en cada mesa electoral en los comicios del 4 de octubre próximo.

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El encuentro se realizará hoy sábado 12 de setiembre desde las 15.30 en la Plaza de la Democracia del microcentro de Asunción.

Se anunció que también la Alianza dará a conocer a los votantes que tiene confirmado el 100% de cobertura de colegios y mesas con más de 5.000 agentes electorales inscriptos.

Sole Núñez enfrentará el 4 de octubre, en elecciones municipales, al candidato oficialista Camilo Pérez (ANR, HC), quien busca dar continuidad a la cuestionada gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez, obligado a renunciar y procesado por corrupción, y del intendente interino Luis Bello (ANR, HC).

Los demás candidatos son Arlene Aquino por el Partido Patria Soñada y Rodrigo Franco “Bukele’i” por el Partido Demócrata Cristiano.

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En las elecciones municipales del 2021 en Asunción hubo 409.071 electores habilitados, 2050 mesas electorales y 146 locales electorales.

Se desconoce la cifra actual de electores en Asunción y el número de mesas de votación debido a que la Justicia Electoral sigue sin difundir estos datos a nivel público.

Soledad Núñez tiene el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y su lista de concejales así como la Alianza Juntos por Asunción y su lista paralela de concejales, integrada por candidatos de numerosas agrupaciones encabezadas por Patria Querida, Cruzada Nacional, País Solidario, Participación Ciudadana, el PDP, Yo Creo y Revolucionario Febrerista.

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