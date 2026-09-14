Alliana busca recuperar municipios y arremete contra intendentes liberales

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, desplegó este fin de semana una intensa gira política por tres municipios de Ñeembucú administrados por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con la intención de recuperar estos espacios para la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las próximas elecciones municipales.

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El recorrido incluyó Humaitá, Paso de Patria e Isla Umbú, donde Alliana, acompañado de dirigentes departamentales y candidatos colorados, participó de actividades proselitistas y arengó a las bases partidarias a trabajar por la Lista 1.

El segundo del Ejecutivo se trasladó en helicóptero entre los distritos, en una demostración del interés de la dirigencia nacional por recuperar el control de estas administraciones municipales.

En Humaitá, la ANR presenta como candidato a intendente a Héctor Cáceres, quien busca desplazar al actual jefe comunal liberal, Julio Caballero (PLRA), que aspira al rekutu.

En Paso de Patria, el postulante colorado es el médico veterinario Sebastián Fernández,que busca ganar a Antonio Gómez (PLRA) mientras que en Isla Umbú la candidatura recae en Pelagio Colmán, quien pretende disputar la intendencia al liberal Jorge Marecos.

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Duras críticas a la administración de Paso de Patria

Durante su discurso en Paso de Patria, Alliana cuestionó severamente la gestión del intendente liberal Antonio Gómez y aseguró que el municipio atraviesa un retroceso.

“Paso de Patria se está yendo hacia atrás. No hay progreso”, afirmó el vicepresidente, responsabilizando a las autoridades locales por la falta de desarrollo que, según sostuvo, afecta al distrito.

Alliana también lanzó acusaciones políticas al señalar que existen autoridades que actúan “por lo turbio, por lo oscuro” y que pretenden influir en el futuro electoral de Paso de Patria mediante la participación de personas provenientes de otros distritos.

En ese contexto, defendió el pedido de auditoría del padrón electoral y sostuvo que deben ser los propios paseños quienes definan el futuro de su municipio.

“Que lo definan los paseños”, enfatizó.

Promesas de desarrollo y respaldo a Fernández

El vicepresidente presentó a Sebastián Fernández como una alternativa para la administración municipal y destacó su honestidad, preparación y compromiso con la comunidad.

“Yo quiero trabajar con un colorado que quiera el progreso de su ciudad. Yo quiero trabajar con un colorado honesto, un colorado transparente, un colorado preparado”, manifestó Alliana ante los simpatizantes de la ANR.

Asimismo, resaltó la participación de las mujeres en la lista de candidatos a concejales colorados y expresó sus deseos de éxito a las postulantes.