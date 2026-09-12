Alliana defiende gestión de salud y respalda a Cuevas

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, participó anoche del acto por los 139 años de la Asociación Nacional Republicana (ANR), realizado en la Seccional Colorada N.º 219 de Pilar.

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El encuentro, que reunió a dirigentes departamentales y nacionales, también sirvió como cierre de campaña del candidato a intendente municipal, Emmanuel Cuevas.

En su discurso, Alliana destacó la unidad del Partido Colorado en Ñeembucú y defendió las acciones del Gobierno en materia de salud y educación, aunque sus afirmaciones contrastan con las necesidades y las promesas que aún esperan respuestas de la ciudadanía.

La celebración partidaria se convirtió, además, en una actividad de cierre de campaña de Emmanuel Cuevas, quien busca acceder a la intendencia de Pilar con el respaldo de la dirigencia colorada departamental y nacional.

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Durante su intervención, Alliana hizo énfasis en la unidad interna del Partido Colorado y sostuvo que Ñeembucú constituye un ejemplo para el resto del país. Afirmó que las diferencias surgidas durante las elecciones internas deben quedar atrás y que los dirigentes y afiliados deben permanecer unidos para respaldar a los candidatos de la Lista 1.

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Promesas y reivindicación de la gestión sanitaria

Uno de los principales ejes del discurso de Alliana fue la defensa de la gestión del Gobierno de Santiago Peña en materia de salud. El vicepresidente aseguró que la administración actual ha realizado importantes inversiones para fortalecer los servicios sanitarios y mejorar la atención a la ciudadanía.

En ese contexto, mencionó la adquisición de 217 ambulancias, la construcción y el equipamiento de hospitales, el aumento de la disponibilidad de mamógrafos y la ampliación del presupuesto destinado a medicamentos e insumos.

También destacó las mejoras implementadas en el departamento de Ñeembucú, entre ellas la puesta en funcionamiento de servicios de diálisis, los trabajos de refacción hospitalaria y la proyección de un centro oncológico que permitiría a los pacientes acceder a medicamentos y tratamientos sin tener que trasladarse a otros puntos del país.

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Asimismo, sostuvo que se trabaja en la habilitación de servicios de quimioterapia y resaltó la reparación de ambulancias del departamento, además de la incorporación de nuevas unidades para fortalecer la atención médica.

“Falta todavía, claro que falta más. Somos conscientes de eso y en eso estamos trabajando”, reconoció Alliana, al referirse a las necesidades que aún persisten en el sistema sanitario.

El vicepresidente también reivindicó las medidas adoptadas en beneficio de los trabajadores de la salud, particularmente médicos y enfermeros, así como las acciones que, según afirmó, favorecieron al sector docente.

En su discurso, sostuvo que el Partido Colorado ha impulsado respuestas para estos sectores y presentó las inversiones sanitarias como uno de los principales logros del actual Gobierno.

Un discurso de campaña frente a las necesidades ciudadanas

Las declaraciones del vicepresidente se produjeron en un escenario eminentemente electoral, donde la defensa de las obras y de las promesas gubernamentales se mezcló con el pedido de respaldo a la candidatura de Emmanuel Cuevas.

Alliana presentó al candidato colorado como un dirigente con experiencia, honesto y capacitado para administrar la Municipalidad de Pilar.

Recordó su paso por la Gobernación de Ñeembucú como gobernador interino y su gestión al frente, experiencias que, según sostuvo, demostrarían su capacidad de gestión.

El vicepresidente pidió igualmente el acompañamiento a los doce candidatos a concejales municipales de la Lista 1 y aseguró que el equipo colorado cuenta con representantes de distintos sectores y generaciones.

Sin embargo, más allá de las cifras y los anuncios destacados durante el acto, persisten interrogantes sobre el cumplimiento de las promesas realizadas a la población y sobre la capacidad de las autoridades para responder a las necesidades concretas de los ñeembuqueños.

La falta de servicios suficientes, las carencias en infraestructura y las demandas de mayor atención en salud y educación siguen formando parte de la realidad cotidiana de numerosas familias del departamento.

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En ese sentido, el discurso de Alliana, centrado en los avances y en las promesas de futuras mejoras, también deja abierta la discusión sobre los resultados efectivos de la gestión y los plazos en que esas respuestas llegarán a la ciudadanía.

El acto concluyó con un llamado a la unidad partidaria y al respaldo electoral a Emmanuel Cuevas y a los candidatos colorados, en el marco de la campaña por la intendencia de Pilar.