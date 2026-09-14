Altercado entre apoderado liberal y jueza electoral de Misiones

Un altercado se registró este lunes en el Juzgado Electoral de Misiones entre el apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Augusto Galeano, y la jueza electoral del departamento, Yolanda Valenzuela, durante la presentación de las nóminas de miembros de mesa, veedores y apoderados para las próximas elecciones municipales.

El incidente se produjo cuando Galeano intentó presentar documentación correspondiente a Cruzada Nacional, cuya apoderada, Joana Argüello, se había retirado momentáneamente del lugar.

El dirigente liberal dijo que la jueza inicialmente se negó a recibir los documentos y cuestionó su interpretación sobre el derecho de Cruzada Nacional a designar miembros de mesa.

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“Un altercado de parecer. Resulta que vinimos para presentar, hoy como establece el calendario electoral, hoy vence a las 19:00 horas la presentación de nóminas de miembros de mesa para las elecciones municipales”, explicó Galeano.

El apoderado del PLRA señaló que, tras presentar la documentación de su partido, la apoderada de Cruzada Nacional tuvo que retirarse y le dejó a cargo de los documentos para su presentación.

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Según Galeano, la jueza se negó inicialmente a recibirlos con el argumento de que Cruzada Nacional no cuenta con candidaturas a intendentes y concejales municipales en Misiones.

Jueza desconoció la legislación, según apoderado

“Desconociendo absolutamente lo que claramente dice el artículo 177 de la Ley 834 del Código Electoral Paraguayo”, cuestionó Galeano, quien sostuvo que la normativa permite a Cruzada Nacional proponer miembros de mesa por ser la tercera fuerza del Congreso Nacional.

“En ninguna parte de la ley habla de que para tener miembros de mesa tiene que tener candidatos a intendente o concejales”, afirmó.

Galeano también cuestionó la actuación de la magistrada y lanzó una acusación de parcialidad.

“Evidentemente actúa más bien en su carácter de apoderada de la Lista 1 antes que jueza, porque la jueza lo que tiene que hacer es obrar conforme a lo que dice la ley”, manifestó.

Lo que dijo la jueza

La jueza electoral de Misiones, Yolanda Valenzuela, dio su versión del incidente y negó que se haya rechazado la documentación de Cruzada Nacional.

“Yo en ningún momento me negué a recibir a Cruzada Nacional; me negué a recibir al apoderado del Partido Liberal Radical lo correspondiente a otra nucleación política”, explicó.

Valenzuela señaló que Galeano es apoderado del PLRA y no de Cruzada Nacional, por lo que correspondía que la documentación fuera presentada por la apoderada de esa nucleación o por una persona debidamente autorizada.

“Mi negativa se refería al hecho de que el Dr. Galeano es sabidamente y legalmente el apoderado del PLRA y no de Cruzada”, sostuvo.

La magistrada agregó que la apoderada de Cruzada Nacional, Joana Argüello, se encontraba por la zona porque llegó para realizar la presentación.

“En este momento está haciendo su presentación y se la está recibiendo, por supuesto”, afirmó.

Consultada sobre las acusaciones de Galeano, quien la señaló de actuar como representante de la Lista 1, Valenzuela respondió: “Sí, son sus apreciaciones personales. Yo no puedo influir en eso”.

La jueza defendió además su actuación al frente del juzgado electoral y afirmó: “Siempre hice lo que legalmente corresponde”.

Finalmente, Cruzada Nacional concretó la presentación de sus nóminas de autoridades de mesa, mientras que Galeano insistió en que la nucleación tiene derecho a contar con representantes en las mesas receptoras de votos en el departamento de Misiones, para las elecciones municipales.