¿Cartismo impulsa juicio político a ministros de la Corte? Esto responde Chase a rumores

Ante rumores de que el cartismo esté promoviendo o analizando un juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, negó este lunes dichas versiones surgidas en el ámbito político.

Las declaraciones se producen luego de que el senador Mario Varela (ANR-Añetete) mencionara supuestas intenciones de impulsar una medida de ese tipo contra integrantes del máximo tribunal de la República.

Consultado sobre las afirmaciones de Varela, Chase aseguró desconocer el origen de dicha información y sostuvo que la posibilidad de un juicio político no forma parte de las discusiones actuales dentro de la bancada oficialista.

“No sé de dónde tiene esa información Mario Varela. No conozco nada al respecto, hay que preguntarle. No hemos hablado del tema en ningún momento. Aunque sea una posibilidad, no hemos hablado del tema”, manifestó.

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Reconoce que existen votos para un eventual juicio político

Según señaló Chase, la prioridad del oficialismo se encuentra actualmente en los conflictos que enfrenta el Poder Ejecutivo, entre ellos las demandas y protestas del sector médico.

Pese a descartar conversaciones sobre el tema, Chase admitió que el movimiento oficialista cuenta con la fuerza parlamentaria necesaria para impulsar un juicio político si llegara a plantearse formalmente.

“Sí tenemos los números si hace falta. Gran parte del Senado tiene catalogado a diferentes ministros de la Corte. O sea, no va a ser una tarea ardua si es que se presenta, pero no se ha analizado; entonces, estamos adelantando”, declaró.

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El senador argumentó que existe una percepción crítica hacia algunos ministros de la Corte por parte de distintos sectores del Senado, lo que facilitaría la construcción de una mayoría.