Filizzola denuncia que buscan “cortar la cabeza” de ministros que no se someten a intereses políticos

El legislador opositor sostuvo que, a su criterio, el objetivo sería apartar a aquellos ministros que no estén dispuestos a someterse a intereses políticos.

“Acá lo que quieren es cortar la cabeza de los que no bajan la cabeza y no se alinean”, afirmó el senador Rafael Filizzola al ser consultado sobre la posibilidad de que avancen acciones contra algunos integrantes de la máxima instancia judicial.

El parlamentario también mencionó que se habló de varios nombres, “de dos, de tres, en algún momento se habló también del fiscal general del Estado, (Emiliano Rolón) en algún momento se habló también de la justicia electoral, como hacer un paquete”.

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“Nosotros no somos tan irresponsables como para tocar instituciones tan sensibles cuando tenemos un Consejo de la Magistratura que es un desastre, y el remedio puede ser mejor que la enfermedad”.

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Sobre las intenciones reales de que se concrete un juicio político, Filizzola dijo: “De que quieren, quieren. Otra cosa es que puedan y ciertamente la Corte tiene que hacer un mejor trabajo. En eso todos estamos de acuerdo. El Poder Judicial está muy mal, requiere medidas sumamente radicales para un país sin justicia, y obviamente sin seguridad jurídica no es un país viable”, dijo.

Senador adelanta postura del bloque opositor

Filizzola adelantó, además, que la oposición no acompañará un eventual juicio político si el objetivo es remover a ministros que considera independientes o que están cumpliendo correctamente con sus funciones.

“Lo que nosotros no vamos a acompañar es lo que nos plantean, que es justamente que le saquen a los más independientes, a los que están haciendo un mejor trabajo, porque acá no hay un afán de mejorar la justicia”, enfatizó.

Según manifestó, existe actualmente un número suficiente de legisladores para frenar una iniciativa de este tipo. Aseguró que hoy por lo menos 20 votos estarían en contra de un juicio político a ministros de la Corte Suprema.

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El senador planteó así que cualquier intento de modificar la integración de la Corte debería analizarse a partir del desempeño de sus ministros y no en función de su alineamiento con determinados sectores políticos.

“Primero tiene que haber una causal, segundo tiene no solamente que existir una causal, sino que tiene que tratarse de una persona, de un magistrado que viene haciendo mal su trabajo hace mucho tiempo, no solamente un episodio, o sea, para empezar a hablar que nos digan la causal”, afirmó el senador Filizzola.

Rumores sobre la Corte Suprema

Las versiones sobre posibles cambios en la Corte Suprema de Justicia generan preocupación entre sectores de la oposición, ante la posibilidad de que un eventual proceso de juicio político sea utilizado para apartar a ministros considerados independientes.

Filizzola cuestionó precisamente esa posibilidad y sostuvo que la oposición no respaldará una eventual maniobra que tenga como finalidad “cortar la cabeza” de quienes no se alineen políticamente, dijo al adelantar la postura, conforme a lo conversado entre senadores críticos de la oposición.

La advertencia se produce en un escenario en el que cualquier intento de juicio político contra ministros de la Corte requiere reunir los votos necesarios en el Congreso, por lo que los menos 20 votos que, según Filizzola, actualmente se opondrían a una iniciativa de este tipo podrían convertirse en un obstáculo para avanzar.

El proceso del juicio político se debe iniciar en la Cámara de Diputados, según lo que establece el artículo 225 de la Constitución Nacional.