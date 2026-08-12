Tres años de Peña: la reunión secreta con ministros de la Corte y el debilitamiento institucional

El 3 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió a seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, en una reunión secreta en Mburuvicha Róga, encuentro divulgado por el medio especializado El Observador, que incluso mencionó la supuesta presencia del exmandatario y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Según se especuló tras filtrarse la reunión secreta, que uno de los temas tratados fue el proyecto que elimina la rotación de ministros superintendentes en las circunscripciones judiciales del país.

Las críticas no tardaron en llegar. “Estaríamos ante una grave violación a la independencia del Poder Judicial”, advirtió el ministro Víctor Ríos Ojeda, quien no fue invitado.

En ese entonces, acudieron solo los ministros de la máxima instancia judicial afines al Partido Colorado, entre ellos, Alberto Martínez Simón, César Diesel (presidente en ese momento), César Garay Zuccolillo, María Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera.

En cambio, fueron excluidos Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Días después, Peña intentó desmentir la presencia del presidente de la ANR, Horacio Cartes. La asistencia del exmandatario sigue en debate.

El encuentro secreto en Mburuvicha Róga es uno de los capítulos más negros de la administración del presidente Santiago Peña, quien cumple este sábado 15 de agosto (feriado nacional), tres años de gestión del Poder Ejecutivo.

Lea más: Opositores exigen renuncia de ministros de Corte Suprema que estuvieron en reunión secreta

“La reunión de la Corte con el presidente de la República, el titular del Congreso Nacional o los parlamentarios es saludable, porque eso es lo que ordena la Constitución Nacional. Nosotros (máximo tribunal) somos parte del Estado; pero que esas reuniones sean secretas y con la participación de personas que no tienen responsabilidad institucional no es saludable y afecta a la autonomía de los poderes”, manifestó Ríos Ojeda, en esa ocasión.

Por su parte, el ministro Gustavo Santander Dans sostuvo que las reuniones entre poderes del Estado son legítimas y necesarias, pero remarcó que deben realizarse con total transparencia. “Se tienen que hacer a la luz del día y ser informadas a la opinión pública”, afirmó.

Lea más: Admiten “error” de no informar de reunión con Peña

Las críticas a Peña y a los ministros por el secretismo de la reunión

En el debate legislativo, opositores denunciaron que el Gobierno cartista quiere emular a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Incluso se realizaron manifestaciones frente a la sede del Palacio de Justicia en Sajonia.

En el gremio de abogados, el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay (CADEP), mediante un comunicado, cuestionó duramente la reunión no oficial entre ministros de la Corte, Santiago Peña. Calificaron como un grave quiebre del Estado de Derecho. Ante esta situación, pidieron la renuncia de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, el profesional del Derecho, Felino Amarilla, afirmó que la confirmación de la reunión entre seis ministros de la Corte Suprema y el presidente Santiago Peña evidenció un “sometimiento del Poder Judicial” y una fisura profunda en el Estado de derecho en Paraguay.

Por su parte, el constitucionalista Hugo Estigarribia dijo en aquella ocasión que la situación de indicios de un sometimiento de la Justicia es para favorecer al poder político. También advirtió que la falta de seguridad jurídica podría afectar la capacidad de Paraguay de captar inversiones.

El hecho puso en tela de juicio la institucionalidad democrática del país por tres motivos: el secretismo de la reunión, la (posible) presencia de Cartes, y la selectividad de los invitados.

Peña y una visita a las apuradas al Poder Judicial

Luego, presionado, el martes 23 de diciembre de 2026, Santiago Peña visitó a los ministros de la CSJ y 17 minutos antes recién la Dirección de Comunicación de la Presidencia informó a los periodistas acreditados. En la agenda original no figuraba esta actividad.

El encuentro de Peña con todos los ministros de la Corte (ausente Alberto Martínez Simón, por viaje) tuvo aparentemente el objetivo de intentar recomponer su alicaída imagen, tras la reunión secreta que mantuvo con seis de los altos magistrados que responden al Partido Colorado.

Lea más: Para ministro Santander “no debió haber ocurrido” reunión secreta en Mburuvicha Róga

Resultados de la reunión secreta de diciembre

Tras dicha reunión secreta, sucedieron llamativos hechos atribuidos a este encuentro. Entre ellos, la Corte Suprema rechazó la acción de Kattya González contra su expulsión del Senado.

El Tribunal de Ética Judicial concluyó que los ministros del encuentro no transgredieron las normas deontológicas propias del cargo.

El presidente Santiago Peña promulgó la ley que restituye los feudos a los ministros de la Corte y Martínez Simón fue electo presidente del Poder Judicial. Además, se admitió la imputación y posterior acusación (caso Metrobús) contra el presidenciable disidente Arnoldo Wiens, entre otros casos.

El senador Rubén Velázquez (YoCreo) aseguró también que el encuentro fue “establecer los mecanismos y las estrategias de poder para condenarle rápidamente a Miguel Prieto (acusado y procesado en una veintena de causas judiciales), exintendente de Ciudad del Este y posible presidenciable en el 2028.

Paños fríos y obsequio de fin de año del presidente Peña

Para intentar arreglar la situación del 3 de diciembre, algunos ministros de la Corte buscaron justificar el encuentro días después, manifestando que se habló aquella vez sobre temas presupuestarios.

Finalmente, como obsequio de fin de año, el presidente Santiago Peña restituyó los feudos de la Corte Suprema de Justicia como se habría pactado en la reunión secreta a inicios de diciembre en Mburuvicha Róga.

En resumidas cuentas, el documento elimina la rotación de ministros al frente de las 18 Circunscripciones Judiciales a nivel país, para que estos puedan enquistarse como señores feudales en los departamentos. La normativa se firmó el 29 de diciembre del 2025 y se publicó en pleno feriado, el 1 de enero de 2026.

Lea más: Mayoría en Tribunal de Ética salva a ministros asistentes a reunión secreta de sanción

Peña se mostró con Martínez Simón, y esta vez en forma pública

El 21 de julio pasado, tras siete meses de la reunión secreta, Santiago Peña se reunió de forma pública con el titular de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón. El motivo del encuentro en Mburuvicha Róga fue el fortalecimiento del Registro Unificado Nacional (RUN), según se informó.

Según los registros, el encuentro fue la primera reunión pública y bilateral entre el presidente Santiago Peña y el actual titular de la Corte Suprema. Desde entonces ambos se vieron en actos formales.

Posteriormente, Peña y Martínez Simón tuvieron varios encuentros públicos, pero fugaces, entre ellos la inauguración de Tribunales en Capiatá en enero último; la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en abril; los actos patrios del 14 de mayo y el informe del mandatario ante el Congreso el 1 de julio pasado.