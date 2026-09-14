Filizzola sobre salida de Barán: “Pagó los platos rotos de la desidia del Ejecutivo”

Sobre la salida de la ministra de Salud, Maria Teresa Barán, el senador Rafael Filizzola sostuvo que la funcionaria perdió tiempo valioso ante una huelga que se conocía desde junio.

No obstante, atribuyó la responsabilidad principal a la desidia del presidente de la República y del Ministerio de Economía. “La exministra careció de recursos financieros para gestionar la crisis”.

El legislador cuestionó que el presidente Santiago Peña priorizara otras actividades mientras el sector médico reclamaba soluciones. “La exministra pagó los platos rotos de una falta de interés gubernamental.

Además, aseguró que las ofertas planteadas por el Ejecutivo, como el pago de 24 dólares por hora, resultan insostenibles para el sistema.

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Respecto al Instituto de Previsión Social, el senador calificó como una improvisación el traslado del doctor Fretes a la cartera de Salud. “Fretes fue presentado como el salvador de la previsional, pero tras cuatro meses de gestión, los problemas financieros persisten”.

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Indicó que el doctor Fretes realizó un trabajo excepcional al exponer las falencias, pero no logró soluciones.

El parlamentario subrayó que el IPS enfrenta un problema financiero crítico antes que médico. “De no tomarse medidas urgentes, la institución no podrá sostener el pago de las jubilaciones en el corto plazo. El Gobierno desviste un Santo para vestir a otro al mover funcionarios sin una estrategia integral”.

Sobre el nombramiento del doctor Derlis León en el IPS, el Filizzola reconoció su capacidad profesional. Sin embargo, insistió en que la institución requiere un equipo técnico capaz de realizar cambios profundos.

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Para finalizar, el legislador lamentó que el Gobierno no haya implementado las soluciones que, según el propio doctor Fretes, ya estaban disponibles para su ejecución.