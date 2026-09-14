Huelga de médicos: mañana habrá reunión entre gremio y ministerios de Salud y Trabajo

El nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes, comentó este lunes que mañana, martes, a las 11:00 tendrá lugar una reunión tripartita entre representantes de los ministerios de Salud Pública y Trabajo, y del gremio de médicos del sector público, con el objetivo de destrabar la crisis que atraviesa el sistema sanitario y desactivar la huelga que los galenos tienen prevista para el 21 y 22 de septiembre próximos.

Luego de haber ido a una huelga nacional en agosto, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) anunció una segunda medida de fuerza similar, ante lo que el gremio médico considera respuestas insuficientes del Gobierno a sus reclamos de reajuste salarial, mejores condiciones laborales y mejoras en el suministro de insumos y medicamentos en hospitales públicos, entre otras reivindicaciones.

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La imposibilidad del Gobierno de llegar a un acuerdo con los médicos y la renuncia de cientos de especialistas médicos en las últimas semanas propiciaron críticas contra el Poder Ejecutivo provenientes incluso de sus aliados de la facción cartista del Partido Colorado y llevaron al reemplazo de la ministra de Salud, María Teresa Barán, por Isaías Fretes, quien hasta ayer era presidente del Instituto de Previsión Social.

“La reivindicación que piden los colegas también es mía”

Desde que asumió ayer el cargo de ministro de Salud, Fretes insinuó una postura más conciliadora con el gremio médico que la que tuvo su predecesora.

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“Yo soy de ellos, hasta hace cuatro meses estaba operando, tengo una intensa vida hospitalaria, soy rata de hospital”, dijo hoy en conversación con medios de comunicación el ministro Fretes, luego de anunciar la reunión tripartita de mañana. “Paso lo mismo que ellos pasaron, la reivindicación que piden los colegas también es mía”.

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Afirmó que, por el momento, su prioridad es el diálogo con el gremio médico y dijo creer que goza de la “imagen de seriedad” suficiente para “obtener la credibilidad de ellos” en las negociaciones.

Sin embargo, no quiso adelantar las propuestas concretas que el Ministerio de Salud llevará a la mesa en la reunión de mañana.

“Tenemos tiempo, vamos a hacer bien las cosas”, se limitó a decir.

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El gremio médico cuestiona que el salario piso de los profesionales de medicina, de unos 5 millones de guaraníes, no ha sido ajustado desde 2012. Argumentan que, si su sueldo base hubiera sido ajustado en paralelo con el sueldo mínimo del resto de la población, deberían estar ganando unos 8 millones de guaraníes actualmente.