Sinamed oficializa huelga y confirma que habrá otras hasta “ser escuchados”

La nueva huelga de médicos para el 21 y 22 de septiembre próximo ya quedó oficializada ante el Ministerio de Trabajo, según confirmó este lunes la doctora Rossana González, secretaria general del Sinamed.

Al respecto, recordó que la medida de fuerza busca obtener un reajuste salarial que alcance a la totalidad de los profesionales del sector, sin ningún tipo de discriminación.

Asimismo, la decisión responde a la falta de una propuesta oficial por escrito por parte del Gobierno que cumpla con lo que viene solicitando el gremio desde el 12 de junio pasado. Por otra parte, confirmó que la mesa tripartita, prevista inicialmente para hoy, fue suspendida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social luego del cambio de María Teresa Barán por Isaías Fretes.

A criterio del gremio, la cartera sanitaria pidió la prórroga para mañana debido a la reciente asunción del nuevo ministro, quien primeramente se interiorizaría de la situación.

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Más huelgas si es necesario

En la reunión oficial de mañana, los médicos esperan que en dicha instancia el Poder Ejecutivo presente una propuesta concreta y formal en el que se debe incluir a los 11.000 médicos que prestan servicios en el Ministerio de Salud.

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También reiteró que durante los días de huelga, los hospitales públicos trabajarán bajo un sistema de guardia, similar al esquema aplicado en feriados o fines de semana, por lo que atención en urgencias está garantizada para la población, según informaron desde el sindicato.

En lo que refiere a ese 21 de septiembre en sí mencionó que “como es el día de la primavera, a ver si en en los corazones de todos los paraguayos florece la esperanza de tener una salud pública mejor para todos”.

Finalmente, reconfirmó que si que luego de las reuniones y la huelga no consiguen el reajuste solicitado, los médicos impulsarán “otra, otra, otra y otra huelga hasta llegar a ser escuchados”.

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