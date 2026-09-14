Oposición inscribe a agentes electorales para el 4 de octubre

El 4 de octubre se celebran las elecciones municipales en todo el país, en que los electores decidirán quiénes ocuparán los cargos de intendente y la junta municipal.

Una de las contiendas más importantes es la de Asunción, donde, por un lado, Camilo Pérez es el candidato por el principal partido oficialista, el Partido Colorado, alineado con el movimiento de gobierno, Honor Colorado, mientras que por la oposición, en una alianza que aglutina al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y fuerzas del tercer espacio como Patria Querida y Cruzada Nacional, la candidata es Soledad Núñez.

Hoy, Núñez, acompañada de referentes y representantes tanto del PLRA como de los partidos del tercer espacio, inscribió a 5.000 agentes electorales que ocuparán tanto las mesas de votación como así también estarán en los locales electorales a fin de ejercer el control correspondiente.

“Fue esto fruto de un esfuerzo, un trabajo de muchos días, de muchas semanas, de muchos meses reclutando, reuniendo, también haciendo que la esperanza que mucha gente tiene depositada en el cambio que se merece Asunción, hoy se vea reflejado en este número de personas, ciudadanos, ciudadanas comprometidas que van a estar trabajando el día de las elecciones”, refirió.

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Agentes darán garantía a los votantes

Soledad Núñez celebró la entrega de la lista de agentes electorales, ya que afirmó que representa el compromiso que asume la oposición con los asuncenos por el cambio real que se merece nuestra ciudad.

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Invitó a la ciudadanía a participar, para lo que los agentes electorales darán la garantía sobre el control de los votos a fin de defender la voluntad de los asuncenos.

“Nada puede cambiar si vos no participás. Mi mensaje es para esas madres, para esos trabajadores cansados, para los jóvenes que esperan un mejor futuro, que salgan a votar este 4 de octubre. Las cosas no se cambian quedándonos en casa de brazos cruzados. Acá hay un gran equipo que va a estar ese día cubriendo las mesas, controlando, denunciando cualquier tipo de irregularidad. Las elecciones se ganan con votos”, sostuvo.

Agregó que mucha gente quiere utilizar dinero para cambiar la voluntad el día de las elecciones y para eso desde la alianza Juntos por Asunción están preparando un ejército histórico de gente que va a estar cubriendo 100% las mesas electorales y locales de votación.

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Paredes llama a la unidad en todo el país

Por su parte, la senadora del Partido Cruzada Nacional Yolanda Paredes dijo que este es un día histórico para la oposición, ya que consideró que más que nunca todos los partidos de la oposición están hoy unidos y representados con la inscripción de los agentes electorales.

Hizo un llamado a la ciudadanía al insistir en que el 4 de octubre “ganamos todos y la democracia gana y eso depende de cada uno de nosotros. Hoy tenemos apostados acá 5.000 soldados que hemos presentado en la mesa de entrada como mesarios para el día D, pero por supuesto esperamos el acompañamiento de toda la ciudadanía”.

Agregó que el camino es la unidad y que no habrá un 2028 sin un 2026, por lo que la unidad va a ser el camino para llegar también al 2028.

“La oposición unida y esto queremos replicar a nivel nacional, y hacemos un llamado a todos los dirigentes a nivel nacional, a todos los líderes políticos, que este es el camino. Asunción está demostrando que sí se puede”, concluyó.