A tres semanas de las municipales, el TSJE defiende el voto electrónico y anticipa un debate tras octubre

A tres semanas de las elecciones municipales del 4 de octubre, los tres miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) —el presidente Jorge Bogarín, el vicepresidente César Rossel y el ministro Jaime Bestard— salieron a respaldar el sistema de voto electrónico y anticiparon que el debate sobre su futuro se intensificará “de manera dramática” una vez pasados los comicios. Las declaraciones se dieron durante una entrevista concedida al programa En Detalles.

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Bogarín y Bestard cierran filas en defensa del voto electrónico

Bogarín fue categórico al rechazar un eventual retorno a la papeleta física, al que calificó de retroceso, aunque aclaró que cualquier cambio al sistema debe discutirse en el ámbito natural del debate: el Parlamento. Según explicó, la tecnología aporta eficiencia y seguridad sin reemplazar el control humano, y los simulacros del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) funcionaron “prácticamente al 100%”.

Bestard reforzó ese argumento con una comparación regional: sostuvo que el sistema uruguayo, basado en papeleta, funciona bien porque allí rige la lista cerrada, sin desbloqueo ni voto preferencial. En Paraguay, en cambio, la ley impone el uso de la máquina de votación junto con el desbloqueo, una figura que —recordó— surgió como reclamo popular. Para el ministro, eso vuelve inviable comparar ambos sistemas sin más.

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Rossel revela presión por volver a listas cerradas en las internas

Rossel introdujo un dato políticamente sensible: aseguró que representantes de distintos partidos visitan con frecuencia la sede del TSJE y que, extraoficialmente, existe una corriente que impulsa modificar el sistema de listas para las elecciones internas partidarias. Según explicó, la propuesta que más circula es volver a las listas cerradas —sin voto preferencial— en las internas, mientras se mantiene el sistema actual de listas abiertas, desbloqueadas y con voto preferencial para las elecciones generales.

El vicepresidente evitó precisar qué sectores impulsan ese pedido, aunque remarcó que no necesariamente los tres miembros del tribunal reciben las mismas consultas, ya que los referentes políticos “van alternando” entre los despachos. Rossel aclaró que el TSJE es un órgano de cumplimiento que aplica el sistema vigente porque así lo ordena la ley, y sostuvo además que varios sectores que en su momento cuestionaron el voto electrónico terminaron reconociendo el error, atribuyendo parte de la caída en la participación de anteriores comicios a esas críticas.

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Bestard: “el debate va a subir drásticamente” después de octubre

Bestard proyectó que el nivel de discusión sobre el sistema electoral subirá “de manera dramática” una vez pasadas las municipales, en momentos en que la oposición atraviesa una etapa de recomposición interna, con el Partido Liberal negociando espacios de poder bajo su nueva directiva.

El ministro fue categórico al descartar que el Partido Colorado respalde un retorno al sistema anterior de votación al menos hasta 2028, dado que —según su lectura— la agrupación oficialista fue la principal beneficiada del sistema de desbloqueo, con el que aumentó su cantidad de bancas en el Parlamento y podría repetir ese resultado en las concejalías municipales.

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El operativo electoral, en números

Bogarín detalló que 5.043.000 ciudadanos están habilitados para votar en 14.700 mesas, con igual cantidad de máquinas distribuidas en 1.187 locales de votación en todo el país. A esto se suman unas 2.000 máquinas de contingencia y otras 1.187 destinadas a la capacitación de los votantes, lo que implica el uso de prácticamente el 100% de las máquinas alquiladas para la jornada.

El cronograma electoral se cumple sin sobresaltos, según el presidente del TSJE: este lunes arranca la auditoría judicial de los kits electorales, mientras que el despliegue de las máquinas hacia las localidades más alejadas —como las de Alto Paraguay— comenzó con una semana de antelación. El resto del interior recibirá el material electoral el miércoles previo a los comicios.

Sobre la participación esperada, Bestard recordó que históricamente ronda el 60% en elecciones municipales y evitó anticipar una caída, aunque advirtió que el clima del día de los comicios podría incidir en la afluencia de votantes.