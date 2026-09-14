Peña habla con el empresario canadiense, dueño de Porter Airlines

“Recibí a Michael y Robert Deluce, de Porter Aviation Holdings, y a Peter Bradley, de Javelin Global Commodities, con quienes conversamos sobre oportunidades de inversión para fortalecer la conectividad aérea de pasajeros y carga de nuestro país. Más vuelos directos y mejores servicios logísticos significan nuevas oportunidades para nuestras empresas exportadoras, mayor acceso a mercados y mejores condiciones para traer la materia prima que necesita nuestra industria”.

Así refiere un posteo del presidente de la República, Santiago Peña, en redes sociales, al empresario Michael Device, de Porter Aviation Holdings. Conforme a los datos, su filial principal es Porter Airlines, la cual se consolidó en este 2026 como la tercera aerolínea más grande de Canadá por capacidad de asientos, indican los informes.

La empresa canadiense nació en 2006 como una aerolínea regional enfocada en el este de Canadá. La firma se encuentra en medio de una agresiva expansión norteamericana e internacional. Actualmente vuela a destinos en Canadá, Estados Unidos, México, el Caribe y Centroamérica. En 2026 superó su récord histórico al programar más de 10 millones de asientos en el año.

La gran mayoría de estas operaciones internacionales despegan desde sus principales bases canadienses en Toronto, Ottawa y Hamilton.

Actualmente, no tiene vuelos directos a Sudamérica, pero tiene código compartido con Copa Airlines y Aeroméxico.

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Peña en su posteo indicó que la conversación con los empresarios canadienses “significa acercar Paraguay al mundo: facilitar la llegada de quienes vienen a nuestros congresos, eventos y actividades turísticas, y abrir nuevas puertas para que más personas conozcan y elijan nuestro país”.

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