Vuelos EE.UU. - Paraguay se van a dar “más temprano que tarde”, según Dinac

El restablecimiento de vuelos directos entre Paraguay y Estados Unidos, que cesaron en 2021, continúa eludiendo a las autoridades paraguayas a pesar de un “cúmulo de esfuerzos”, según manifestó hoy a ABC Cardinal Nelson Mendoza, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La Dinac lleva un tiempo negociando con la empresa estadounidense American Airlines para establecer una conexión entre Asunción y el país norteamericano, pero hasta ahora esas conversaciones no han llevado a buen puerto.

En paralelo, la aerolínea brasileña Gol postergó recientemente el inicio de sus vuelos directos entre Asunción y Miami, Florida, que iban a comenzar el próximo 8 de junio, a tiempo para el inicio del Mundial de futbol y los partidos que la selección paraguaya disputará en Estados Unidos.

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“Hay un cúmulo de esfuerzos por recuperar un destino que hasta el momento se muestra un poco difícil”, dijo Mendoza, quien sin embargo expresó esperanza en que “ese vuelo se va a dar más temprano que tarde”.

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“Desde la Dinac siempre vamos a seguir buscando la forma de que esa conectividad pueda darse”, subrayó.

Mendoza señaló como obstáculos “coyunturas actuales” como el alto precio de los combustibles de aviación a consecuencia de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Oriente Medio a finales de febrero, además de la larga distancia que aviones que viajen entre Miami y Asunción deben cubrir, lo que requiere tipos específicos de aeronave que pueden no estar disponibles o estar empleadas en otras rutas.

¿Cinco millones de dólares a American Airlines?

El titular de la Dinac comentó también sobre un llamativo comunicado emitido por el embajador de Paraguay en los Estados Unidos, Gustavo Leite, quien dijo que el Gobierno paraguayo ofreció “un paquete de 5 millones de dólares más beneficios” a American Airlines para garantizar la rentabilidad de una eventual ruta entre Paraguay y EE.UU.

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Mendoza explicó que es normal que se ofrezcan “subsidios o el levantamiento de algunas barreras a nuevas operaciones aeronáuticas”, pero volvió a negar que la Dinac haya hecho un ofrecimiento de pago de 5 millones de dólares a American.

Explicó que ese monto fue calculado como la pérdida máxima que American podría tener en caso de que una eventual ruta entre Asunción y Estados Unidos no resulte rentable, pero insistió en que ese análisis no implica una obligación de la Dinac de pagar ese monto como “cobertura de riesgos”.