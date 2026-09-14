Quién vota y quién no: paraguayos en el extranjero y extranjeros que viven en Paraguay

Paraguay elegirá el 4 de octubre a intendentes y miembros de juntas municipales en 263 municipios de todo el país. De cara a esa jornada, el TSJE elaboró el manual “Elector Informado” para acercar a la ciudadanía información clara sobre el proceso electoral y el ejercicio del voto.

Entre los puntos que aborda el material está la definición de quiénes integran el padrón habilitado para votar, un aspecto que incluye dos situaciones puntuales: la de los paraguayos que residen fuera del país y la de los extranjeros radicados en territorio nacional.

¿Los paraguayos que viven en el extranjero pueden votar en las Municipales?

No. Según el manual del TSJE, los ciudadanos paraguayos residentes en el extranjero no participan en las Elecciones Municipales.

La razón, de acuerdo con el documento, es que estas elecciones “corresponden a la elección de autoridades de gobiernos locales dentro del territorio nacional”.

¿Quiénes sí pueden votar el 4 de octubre?

El manual establece que están habilitados para votar los ciudadanos paraguayos que cumplan estas tres condiciones:

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Se encuentren inscriptos en el Registro Cívico Permanente (RCP).

Formen parte del padrón electoral correspondiente.

Tengan cumplidos los 18 años de edad.

Lea más: ¿Dónde voto en las Elecciones Municipales? Mirá el padrón electoral 2026

¿Los extranjeros que viven en Paraguay pueden votar?

Sí. El manual detalla que los extranjeros con radicación permanente (definitiva) en Paraguay, mayores de 18 años, también pueden sufragar en estas elecciones, siempre que cumplan tres requisitos:

Se encuentren inscriptos en el Registro Cívico Permanente.

Cumplan los requisitos establecidos por la legislación electoral.

Tengan cumplidos los 18 años de edad.

¿Qué es la inscripción automática y a quiénes alcanza?

El documento explica que los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de octubre de 2026 quedan inscriptos automáticamente en el Registro Cívico Permanente y son incluidos en el padrón electoral, según su último domicilio declarado ante el Departamento de Identificaciones.