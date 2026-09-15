Elecciones municipales: Misiones cuenta con 104.718 electores habilitados y 33 locales de votación

Desde el Juzgado Electoral del departamento de Misiones informaron que un total de 104.718 personas están habilitadas para participar de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. En todo el departamento estarán habilitados 33 locales de votación.

En la ciudad de San Juan Bautista, capital departamental, fueron habilitados seis locales de votación, con un total de 52 mesas para 17.232 personas habilitadas.

Los locales de votación en el casco urbano son: el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconcellos, con 17 mesas para 5.785 electores; la Escuela N.º 237 Pedro P. Peña, con 13 mesas para 4.521 habilitados; y la Escuela N.º 416 Agustín Barrios, con 19 mesas para 6.581 habilitados.

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Mientras que en las compañías fueron habilitados tres locales de votación: en Mburika Reta, la Escuela N.º 825 General Eduardo Sánchez, con una mesa para 116 electores; en Ibáñez Rojas, la Escuela N.º 495 Profesora Aurelia Fernández de Balletbo, con una mesa para 131 votantes; y en la comunidad más lejana, Kokuere, la Escuela N.º 5329 Juan Bernardo Sanabria, también con una mesa para 98 habilitados.

En el distrito de San Ignacio, Misiones, fueron habilitados 25.200 electores, distribuidos en seis locales de votación y 73 mesas.

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En el casco urbano están habilitados los siguientes locales de votación: el Colegio Nacional Don Rigoberto Caballero, con 22 mesas para 7.615 votantes; la Escuela N.º 702 San Ignacio de Loyola, con 18 mesas para 6.060 votantes; la Escuela N.º 152 San Roque González, con 17 mesas para 5.918 votantes; y la Escuela N.º 392 Santo Ángel, con 14 mesas para 4.743 votantes.

En las compañías fueron habilitados dos locales de votación: en la comunidad de Santa Rita, el Colegio Nacional Santa Rita, con una mesa para 420 votantes; y en la comunidad de San Javier, el colegio que lleva el mismo nombre, con una mesa para 447 habilitados.

En Santa Rosa fueron habilitados 17.832 votantes, distribuidos en cinco locales de votación y 52 mesas. De esos locales, solo uno corresponde a una compañía.

En el casco urbano están habilitados el Colegio Nacional Santa Rosa, con 18 mesas para 6.249 votantes; la Escuela N.º 352 Defensores del Chaco, con cinco mesas para 1.710 votantes; la Escuela Parroquial Santa Rosa de Lima, con siete mesas para 2.492 habilitados; y la Escuela N.º 70 Luciano Bordón, con 20 mesas para 6.897 votantes.

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En la compañía San Francisco fue habilitado el Colegio Nacional San Francisco, con dos mesas para 484 votantes.

Otro de los distritos con mayor caudal electoral es Ayolas, con 14.676 electores habilitados, distribuidos en tres locales de votación y 42 mesas.

En el casco urbano están habilitados el Colegio Nacional Villa Permanente, con 20 mesas para 6.968 votantes, y la Escuela N.º 1915 Agustín Pío Barrios, Núcleo 1, con 20 mesas para 6.920 votantes. En la compañía Koratei fue habilitada la Escuela N.º 2351 San Antonio de Padua, con dos mesas para 788 votantes.

En los demás distritos del departamento, Villa Florida cuenta con 3.541 votantes, un local de votación y 10 mesas; San Miguel, con 4.514 votantes, cuatro locales de votación y 13 mesas; y Santa María, con 7.211 electores, dos locales de votación y 21 mesas.

Por su parte, Santiago cuenta con 6.544 votantes, dos locales de votación y 19 mesas; mientras que Yabebyry tiene 3.004 votantes, dos locales de votación y nueve mesas.