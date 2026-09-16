Denuncias de agresión, retención de cédulas y tensión electoral en Mariscal Estigarribia

Un clima de extrema violencia e intolerancia política se desató en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, en la antesala de los comicios para la Intendencia Municipal.

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Transmisiones en vivo, videos difundidos en redes sociales y graves acusaciones cruzadas ponen en la mira supuestos delitos electorales, agresiones físicas y la utilización de la estructura del Estado local.

Por una parte, la organización civil Fundación Samu’u —que mantiene convenios institucionales con el municipio local— hizo pública una denuncia respaldada por materiales audiovisuales en la que señala que supuestos operadores políticos de la Lista 123 (Alianza Fuerza Mariscal) habrían ingresado en estado de ebriedad a la comunidad indígena Jotoicha.

Video difundido por Fundación Samu’u:

De acuerdo con el reporte de la organización, los operadores agredieron físicamente a pobladores nativos y a dirigentes que simpatizan con la Lista 7 (Alianza Unidos por Mariscal). La disputa habría iniciado luego de que líderes de la propia comunidad originaria señalaran haber sido despojados de sus cédulas de identidad por parte de los adherentes de la Lista 123, una maniobra conocida tradicionalmente como retención irregular de documentos para condicionar el voto. Desde Samu’u responsabilizaron de forma directa por estos actos a la candidata a intendenta por la Alianza Fuerza Mariscal, Carolina González Samundio.

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Acusan a intendente interino de encabezar atropello policial y compra de cédulas

En contrapartida, desde el bloque de la oposición presentaron una versión contrapuesta sobre el origen de los desórdenes y divulgaron grabaciones en las que involucran al intendente interino de Mariscal Estigarribia, el colorado José Molinas (ANR).

Según el reclamo opositor, Molinas sería quien estaría salpicado por esquemas de compra de votos y retención de cédulas en las comunidades nativas, y quien además habría protagonizado riñas violentas en la sede de la comisaría local e intimidado a los presentes efectuando disparos con armas de fuego.

Video contra el intendente interino

A través de un pronunciamiento oficial, la Alianza Fuerza Mariscal manifestó: “Denunciamos la intervención indebida del intendente interino, José Molinas —una figura completamente ajena a la institución policial—, quien condujo a su conveniencia tanto el discurso como el propio operativo, utilizando la estructura municipal, los recursos y a los funcionarios que deberían estar al servicio de toda la ciudadanía”.

En el mismo documento agregaron: “Repudiamos de manera contundente el hostigamiento constante y el uso partidario e indebido de la institución municipal”.

Las denuncias sobre presuntos delitos electorales y violencia ya fueron elevadas a la Policía Nacional y a la Fiscalía para la apertura de una investigación que determine responsabilidades penales.