Esgaib defiende el liderazgo de Cartes y espera un acuerdo con Alliana sobre la dupla presidencial

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC) dijo esperar que se zanjen pronto las diferencias en el cartismo luego de que el presidente del Partido Colorado y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, ratificara al ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja como dupla presidencial de Pedro Alliana para el 2028, algo que el propio vicepresidente hoy rechazó por considerarlo una imposición.

“Estuvimos hablando con unos amigos justamente de eso: que, cuando no hay enemigos, nos peleamos entre nosotros un rato, pero a corto plazo va a estar todo bien”, comenzó diciendo.

Esto fue antes de la reunión realizada al mediodía entre Cartes y Alliana, donde este último ratificó que no aceptará “imposiciones” y que esperará hasta después de las elecciones del 4 de octubre para anunciar a su dupla, agrandando la grieta.

“Estoy seguro que es una pequeña diferencia que no va a llegar la sangre al río. Se tiene que solucionar, se tiene que hablar y a corto plazo vamos a tener todo abrazado como siempre”, refirió.

Inicialmente, asumió una posición paniaguada, ya que intentó quedar bien con Cartes, como con el sector del presidente de la República, Santiago Peña y el vice Pedro Alliana, aunque también dio una especie de advertencia.

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“Mientras digamos que estamos en un movimiento hay que respetar lo que baja la línea del movimiento. Eso tenemos que respetar o nos retiramos del movimiento”, dijo.

Consultado si ese era un mensaje para Alliana, volvió a bajar los decibeles, diciendo que no cree que en este caso haya una diferencia insalvable.

“Yo creo que la decisión que va a tomar el vicepresidente va a concordar con el deseo también del presidente del partido y líder del movimiento”, sostuvo Esgaib.

Posteriormente, se inclinó más hacia Cartes, diciendo que él es el líder y casi nunca se equivoca.

“Horacio Cartes es gran parte de la decisión del Comando, por supuesto, no vamos a engañarnos acá, y normalmente creo que casi el 100 % podemos decir, que, las veces que Horacio Cartes toma una decisión salimos bien, así que hay que tratar de ir en esa línea”, sentenció el diputado Esgaib.