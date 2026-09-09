Baruja descarta ruptura cartista y compara diferencias internas con “un matrimonio” que arregla sus problemas puertas adentro

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el ministro de Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, se sumó este miércoles a la lista de referentes cartistas que salieron a desmentir un quiebre entre el presidente Santiago Peña y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes. El dirigente, considerado el elegido para ser candidato a la vicepresidencia por el movimiento Honor Colorado, participó el martes de la reunión del “primer anillo” cartista, junto a los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Gustavo Leite.

“No existe esta ruptura que algunos quieren instalar”, afirmó Baruja, quien adelantó que este viernes y sábado Peña y Cartes compartirán actividades por el aniversario del Partido Colorado. “Le tiene un gran afecto, un gran cariño” el uno al otro, insistió, en un intento por despejar cualquier lectura de distanciamiento.

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La cifra que explica la crisis sanitaria

A diferencia de otros referentes cartistas que se limitaron a criticar la gestión de la crisis en salud, Baruja aportó un dato que ayuda a dimensionar el problema: según indicó, las atenciones dentro del sistema público de salud pasaron de 14 millones a más de 40 millones, producto de una fuerte migración de pacientes desde el sector privado.

“No hemos podido tal vez acompañar de la misma manera presupuestariamente para dar la misma calidad de la respuesta”, reconoció el ministro, quien vinculó ese salto en la demanda con una mayor confianza ciudadana en el sistema público, pero también con las limitaciones de recursos que arrastra el Ministerio de Salud.

El dato contrasta con el discurso de otros dirigentes cartistas, como el senador Gustavo Leite, quien esta semana cuestionó al Poder Ejecutivo por no exhibir “una planilla” ni una política clara que justifique o rechace el reclamo salarial de los médicos nucleados en el Sinamed.

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Diferencias internas, pero “puertas adentro”

Baruja no negó que existan posturas divergentes dentro de Honor Colorado sobre el manejo de la crisis sanitaria. Reconoció que “algunos amigos” —en referencia a legisladores como Leite— optaron por expresar sus críticas públicamente, mientras que él prefiere un canal más reservado.

“A mí no me gusta, es como un matrimonio: vamos a arreglar entre nosotros y no salir a contarle al vecino lo que está pasando”, graficó el ministro, quien se definió como una voz “componedora” dentro del movimiento y remarcó que ese tipo de debates internos no configuran una crisis de gobierno.

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Pedido de informes sobre Ueno: “obligación” del Congreso, no una embestida

Consultado sobre el pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) que impulsó la bancada cartista en el Senado sobre Ueno Bank —entidad vinculada a Peña—, Baruja restó dramatismo al planteo. Sostuvo que se trata de una atribución legal habitual del Congreso y recordó que su bancada recibe pedidos similares “cada semana”.

El ministro remarcó que tanto las críticas por la salud pública como el pedido de informes sobre Ueno están “a millones de kilómetros de distancia” de poner en riesgo la continuidad del Gobierno, y cerró descartando cualquier posibilidad de fractura entre el Ejecutivo y el cartismo.