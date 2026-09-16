“Nano” Galaverna resta dramatismo a crisis tras reunión entre Alliana y Cartes

El senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna afirmó este miércoles que las diferencias entre Horacio Cartes y Pedro Alliana sobre la definición de la chapa presidencial para las elecciones generales de 2028 forman parte de la dinámica política interna de Honor Colorado y no representan una amenaza para la unidad del movimiento.

Sus declaraciones se producen luego de que el vicepresidente Alliana reconociera que la reunión mantenida con Cartes no terminó en términos plenamente satisfactorios.

La reunión entre Alliana y Cartes se dio en medio de la controversia generada por el anuncio realizado por el titular de la ANR respaldando al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, como precandidato a vicepresidente.

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“Es normal que haya disparidad de criterios”

Galaverna sostuvo que la diferencia de posturas entre ambos referentes cartistas debe interpretarse como un hecho natural dentro de una estructura política amplia.

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“Es normal que haya disparidad de criterios. Es muy saludable. Eso fortalece el relacionamiento entre grandes líderes, como lo es Cartes y nuestro candidato Alliana”, expresó.

El legislador insistió en que Alliana no fue desautorizado y recordó que, cuando aceptó convertirse en precandidato presidencial de Honor Colorado, estableció como condición que sería él quien definiría a su compañero de fórmula una vez concluidas las elecciones municipales.

“Creo que no lo ha desautorizado, Alliana fue muy claro cuando aceptó ser candidato que él iba a elegir su dupla para ser su compañero de dupla, luego de las elecciones municipales. Respetamos esa decisión y somos hombres de palabra; entonces, vamos a esperar lo que decida nuestro candidato y ahí iniciaremos los trabajos”, declaró.

Galaverna descarta una ruptura dentro de HC

Ante las especulaciones sobre un eventual alejamiento de Alliana del cartismo, el senador fue categórico al descartar esa posibilidad.

“No hay una posibilidad de que Alliana salga de nuestro movimiento. Él es fundador. Si hay disparidad de criterios, eso es saludable y en un movimiento grande es normal”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la disciplina interna permanece intacta pese a las diferencias.

“La disciplina siempre se mantiene. Es sano discutir, es parte de la política, que es dinámica”, manifestó.

Defiende a Baruja y niega resistencia interna

Galaverna también salió al paso de las versiones que apuntan a un supuesto rechazo de gobernadores, diputados y otros dirigentes cartistas hacia la figura de Juan Carlos Baruja como eventual compañero de fórmula de Alliana.

“No hay ninguna resistencia a Baruja, que es una persona que tiene una trayectoria política. Es una figura nacional”, aseguró.

Como argumento, recordó el desempeño electoral del actual ministro en los comicios de 2023, cuando obtuvo cerca de 80.000 votos como candidato a senador.

Consultado sobre los rumores de una oposición interna a Baruja, respondió que existe “mucha fantasía” alrededor de esas versiones.

Piden instalar una mesa de diálogo para superar tensiones

El senador consideró que el siguiente paso dentro del movimiento debe ser la apertura de espacios de conversación para encauzar las diferencias surgidas en torno a la definición de la chapa presidencial.

“Ahora hay que instalar una mesa de diálogo, limar asperezas y seguir adelante”, expresó.

Además, indicó que los dirigentes cartistas se encuentran a la espera de una convocatoria para una reunión en el Comando de Honor Colorado.

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Cartes no ocultó respaldo a Baruja

Respecto a la controversia generada por el anuncio anticipado de Baruja, Galaverna recordó que Cartes nunca ocultó su preferencia por el ministro del MUVH.

“Es de público conocimiento que Cartes tiene su preferencia hacia Baruja, él siempre lo dijo”, sostuvo.

Incluso, manifestó su deseo de que finalmente sea el elegido para integrar la chapa presidencial. “Ojalá así sea”, afirmó.

Alliana mantiene firme su postura sobre la elección de su dupla

Galaverna interpretó las declaraciones del vicepresidente como una ratificación de la condición que había establecido desde el inicio de su precandidatura presidencial.

“Se ratifica Alliana de lo que él había puesto como condición, nada más. No nos está escondiendo nada y tampoco Cartes”, dijo.

Asimismo, destacó el carácter del vicepresidente para sostener posiciones políticas cuando considera necesario hacerlo.

“Tiene carácter, es una persona apacible y tranquila, pero cuando hay que sentar postura, lo hace, como lo hizo hoy luego de la reunión con el presidente del partido”, señaló.

Niega intención de crear un nuevo movimiento colorado

El legislador descartó que las diferencias entre Cartes y Alliana respondan a una supuesta estrategia del presidente Santiago Peña para impulsar una corriente política propia dentro de la ANR. “Sinceramente, no creo. No creo que haya intención de fundar el peñismo”, afirmó.

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También rechazó las versiones sobre una eventual independencia económica de Peña y Alliana respecto al liderazgo cartista, aunque reconoció que ambos cuentan con autonomía. “Ellos siempre fueron autónomos”, indicó.

No obstante, remarcó que la unidad seguirá siendo clave para el oficialismo colorado de cara a los próximos desafíos electorales.

“Nos necesitamos todos los colorados para seguir en función de poder”, concluyó.