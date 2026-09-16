Bachi Núñez pide dejar que Alliana elija a su precandidato a vicepresidente

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), comentó sobre la tensión que se observa dentro del movimiento oficialista Honor Colorado en torno a la pugna por definir a un precandidato del cartismo para la Vicepresidencia de la República en la chapa presidencial que el cartismo presentará en las elecciones internas de la ANR a finales de 2027, en las que el Partido Colorado elegirá a sus candidatos para la elección presidencial de 2028.

Si bien el líder de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, ha dejado en claro su preferencia por el exministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja, una quincena de gobernadores departamentales cartistas se resiste a su designación y promueve al gobernador de Guairá, César Sosa, como precandidato. Además, diputados cartistas han propuesto como precandidato al presidente de la Cámara Baja del Congreso, Raúl Latorre.

Ayer, la tensión entre esos sectores de Honor Colorado alcanzó un punto alto cuando el expresidente Cartes designó públicamente a Baruja como el elegido para acompañar a Alliana en la chapa presidencial. Poco después, Alliana contradijo a Cartes diciendo que una decisión sobre quién será su compañero de fórmula será tomada recién después de las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.

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La disputa en torno a la chapa presidencial se produce en un contexto de aparente quiebre interno en Honor Colorado, con rumores de importantes diferencias entre el expresidente Cartes y el Poder Ejecutivo que encabezan el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Alliana.

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“Es hasta sana la disputa”

El senador Basilio Núñez buscó hoy echar paños fríos a la situación diciendo que las diferencias que han salido a la luz entre referentes del oficialismo en las últimas semanas son muestra de que “el movimiento tiene salud” y agregó que “esas turbulencias no tienen que dar salida a apetencias personales”.

Opinó que es válido que los distintos sectores que conforman Honor Colorado, desde la dirigencia encabezada por Cartes hasta los gobernadores y parlamentarios, hagan conocer sus preferencias en torno a la precandidatura a la Vicepresidencia.

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“Es hasta, diría, sana la disputa y que sea pública”, afirmó.

Pide dejar que Alliana decida

Sin embargo, opinó que es momento de que el movimiento cartista priorice las elecciones municipales de octubre y que se respete lo acordado previamente en torno a la chapa presidencial: que sea Pedro Alliana quien elija a su compañero de fórmula luego de los comicios municipales.

El senador Núñez rechazó como “inventos de la prensa” la idea de que la respuesta de Alliana a la declaración de ayer de Cartes desacredite de alguna forma al presidente de la ANR.

Se reportó que hoy tendrá lugar una reunión entre el vicepresidente Alliana y el expresidente Cartes.

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Esa reunión llega luego de que los gobernadores cartistas ratificaran ayer su postura de apoyo a la precandidatura de César Sosa en un sugestivo encuentro con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Alliana en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.