Situación Alliana - HC puede generar una “división casi irreconciliable”, según Amarilla

Hoy, el vicepresidente y precandidato presidencial de Honor Colorado, Pedro Alliana, se reunió con el titular de la ANR, Horacio Cartes, en medio de un tenso ambiente en carpas del cartismo. Ayer, Cartes había anunciado a Juan Carlos Baruja como “candidato a la vicepresidencia”, mientras que Alliana reiteró que su candidato recién sería revelado luego de las elecciones municipales del 4 de octubre, sin imposiciones.

Al respecto, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que el descontento dentro del cartismo refleja un presunto agotamiento respecto al liderazgo de Cartes.

“Una crisis que comienza y termina en el dinero, pelea por plata es... comienza Ueno - Basa. Yo creo que están cansados de Horacio Cartes, creo que ya no necesitan el dinero de Cartes y entonces ya hasta luego”, citó.

Asimismo, la parlamentaria enfatizó que la oposición debe mantener una postura prudente ante este caso, ya que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) también está saliendo de una “crisis” reciente. “Está demostrado que solos no podemos”, reconoció.

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“Tienen miedo a la división”

A criterio suyo, dentro del cartismo aparentemente tienen “miedo a la división”, sin embargo, al mismo tiempo “parece que ya no aguantan más”.

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Sobre los informes solicitados referentes a Ueno Bank mencionó que ese caso “está terminando en una división que creo que va a ser casi irreconciliable”.

También reconoció que existe una preocupación ante la posibilidad de que sectores impulsen un juicio político por una “guerra entre ellos”.

“Podría ocurrir (un juicio político) si tienen los votos; nosotros tenemos que acompañar siempre la constitucionalidad. Nosotros no podemos que se peleen por dinero y esto le cueste al presidente su cargo, sea quien sea, esta postura iba a ser mía igual si era Cartes el presidente. Nosotros tenemos que acompañar la constitucionalidad, la República, más nada”, concluyó.

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