Baruja publica foto con Peña y Alliana en medio de discordia cartista: mirá lo que dijo

Un cordial mensaje acompaña la fotografía publicada este jueves en X (antes Twitter) por Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) y actualmente foco de la polémica instalada en Honor Colorado, luego de que su líder Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) decidiera comunicar unilateralmente la designación del precandidato a vicepresidente.

Desde ese momento, los rumores de quiebre que ya circulaban en las altas esferas, no dejaron de crecer hasta que no quedó más opción que admitir que “las cosas no están bien”. Así lo dijo Pedro Alliana el miércoles luego de reunirse con Cartes en la mansión de la Avenida España, donde el mandamás le expresó abiertamente su molestia, de acuerdo a lo que declaró el vicepresidente ante los medios.

Pero además de Alliana, otros actores del cartismo también aceptaron que hay crispación, como el senador Derlis Maidana y el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Otros en tanto, se ocuparon por posicionarse firmemente del lado de Cartes, como los senadores Antonio Barrios y Gustavo Leite.

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“Sigamos trabajando juntos”

En medio de la turbulencia, Baruja -“la piedra del escándalo”- aparentemente intenta poner paños fríos. El ministro subió una fotografía en la que además de él, aparecen Santiago Peña y Pedro Alliana.

A la imagen acompaña un texto que reza: “Un nuevo día, una nueva oportunidad. Sigamos trabajando juntos construyendo un presente y futuro mejor para todos”.

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Pedro Alliana quiere esperar a que pasen las elecciones del 4 de octubre para decidir quién será su compañero de chapa en el 2028, mientras siguen apareciendo otros candidatos, como el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, quien de momento, no se pronunció al respecto.

Lo cierto es que el segundo del Ejecutivo tiene la idea de ser él quien tenga la última palabra, o al menos eso fue lo que señaló tras su encuentro con el titular de la ANR.

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