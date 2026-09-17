Política
17 de septiembre de 2026 a la - 01:00

El BCP recibió el pedido sobre Ueno Bank y tiene 15 días para responder

Algunas de las preguntas más puntuales al BCP sobre las operaciones de Ueno Bank.
Algunas de las preguntas más puntuales al BCP sobre las operaciones de Ueno Bank.ABC Color

Una semana después de su aprobación, el Senado finalmente remitió al Banco Central del Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo, el pedido de informes sobre las operaciones de Ueno Bank. La iniciativa busca conocer los límites a operaciones con empresas o personas vinculadas y las actuaciones del superintendente de Bancos, Holger Insfrán. La banca matriz tiene quince días para responder.

Por ABC Color
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El pedido de informes del Senado sobre Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), aprobado el 9 de setiembre pasado contiene 31 preguntas divididas en seis apartados. En el primer apartado, las consultas se centran en el marco normativo y fiscalización, donde se requiere el detalle del régimen de límites para operaciones con vinculadas, los procedimientos ante detecciones de excesos y los requisitos sobre venta de cartera y financiación indirecta.

Asimismo, solicita datos sobre la cantidad de planes de regularización exigidos desde 2020, las sanciones aplicadas por excesos en los últimos 24 meses y la naturaleza de los dictámenes emitidos por la Unidad Jurídica para el Sector de Entidades Financieras.

En el segundo grupo de preguntas se centran en las operaciones de Ueno Bank, ligado a los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña. Para ello se indaga sobre registros de excesos en operaciones del banco con las firmas Mowi SA, Grupo M SA, Grupo Hendy SA, Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros.

El pedido requiere fechas, montos, días de permanencia, evaluación de garantías, capacidad de pago, destino de fondos y la nómina de informes de inspección emitidos entre enero de 2025 y la fecha actual.

Venta de cartera y bonos

El documento pide precisiones sobre la fiscalización de la venta de cartera de Ueno Bank SA a Vinanzas SA por 35 millones de dólares y 36.900 millones de guaraníes. Además, solicita el análisis técnico de la emisión y colocación de bonos adquiridos por Technoma SA y Factopar SA, especificando si la operación fue clasificada como venta al contado o financiación indirecta.

En el cuarto punto están los planes de regularización y medidas correctivas. La solicitud requiere confirmar si se exigió a la entidad la presentación de un Plan de Regularización, el sustento jurídico de dicha decisión y la eventual aplicación de medidas cautelares, apertura de sumarios o emisión de dictámenes por parte de la unidad jurídica.

Como quinto ítem están las advertencias internas y personal de supervisión. El apartado de trazabilidad requiere información sobre la recepción y trámite de un memorando de fecha 10 de julio de 2026, suscrito por el exgerente de Supervisión, Fernando Rivarola. Se pide aclarar si existió disenso técnico respecto a la decisión de la Superintendencia, la existencia de protocolos para esos casos y el detalle de rotaciones de personal asignado a la entidad desde enero de 2025.

Por último está la gestión de fondos públicos y riesgo sistémico. El texto consulta sobre la intervención de la SIB en la tramitación del Decreto Nº 6329 del 6 de julio de 2026, la aplicación de normas de excusación de autoridades, la evaluación del riesgo de concentración de fondos del sector público e IPS, la situación de la excepción contable otorga tras la absorción de Visión Banco y la determinación de responsabilidades administrativas.

En el artículo 2 del proyecto presentado se pide al Banco Central del Paraguay (BCP) una copia autenticada del memorando del 10 de julio de 2026, informes de inspección de los períodos 2025 y 2026, dictámenes jurídicos y el acto administrativo de resolución sobre los excesos junto con sus respectivos registros de fechas de inicio y cierre.

El Banco Central del Paraguay (BCP) tiene 15 días para responder al pedido de la Cámara Alta.