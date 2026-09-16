BCP recibe pedido de informe del Senado sobre operaciones de Ueno Bank

La Cámara de Senadores aprobó el 9 de setiembre numerosos pedidos de informes al Banco Central del Paraguay (BCP), entidad presidida por Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. Irónicamente este último fue presidente de la entonces “Financiera Ueno” pocos años atrás.

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Entre los requerimientos resaltaba el proyecto presentado por los senadores de Honor Colorado, liderados por el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, quienes solicitan datos al BCP sobre las operaciones de Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez).

También se aprobaron pedidos de informes del mismo tema y tenor por parte de la oposición, pero la atención se centró en el pedido del oficialismo.

Esto debido a que sus legisladores cartistas habían adelantado que el objetivo era desmentir que Horacio Cartes haya ordenado que Ueno Bank acapare los depósitos de fondos públicos, especialmente los fondos jubilatorios del IPS.

Lea el proyecto de la bancada cartista:

Ueno acapara US$ 862 millones públicos

La iniciativa, con un cuestionario de 31 preguntas, apunta a transparentar si la entidad –que concentra G. 5,1 billones (US$ 862 millones) de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)– sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz, presidida por Carlos Carvallo, extitular de la otrora Financiera Ueno.

En el mismo paquete se aprobó una solicitud presentada por el senador Rafael Filizzola (PDP), quien pide al BCP precisar si existe alguna disposición legal, reglamentaria, operativa o técnica que impida a la previsional acreditar directamente el importe de los préstamos otorgados a funcionarios y jubilados en cuentas de cualquier entidad financiera elegida por el prestatario.

El proyecto de Filizzola requiere además informar si el BCP o la Superintendencia de Bancos (SIB) recibieron, desde 2020 a la fecha, consultas, reclamos o denuncias formuladas por el IPS, Visión Banco, Ueno Bank u otras entidades sobre el mecanismo de desembolso de préstamos de la previsional, adjuntando copias de los antecedentes y respuestas emitidas.

La Cámara Alta igualmente aprobó otros pedidos al BCP sobre operaciones (diferimiento de pérdidas) de Sudameris, GNB e Itaú.