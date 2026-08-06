Celeste exige a Abdo y Peña dar la cara por IPS y desafía a HC a devolver G. 500.000 millones a Asunción

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) exigió que Mario Abdo Benítez y Santiago Peña “den la cara” y aclaren las responsabilidades políticas por el millonario caso de corrupción investigado en el Instituto de Previsión Social (IPS). La legisladora sostuvo que los G. 61.000 millones involucrados representan uno de los mayores robos de la historia del país y reclamó que los responsables terminen presos.

En la intervención ante el pleno del Senado, Amarilla apuntó contra el cartismo por la situación financiera de la Municipalidad de Asunción y reclamó que sean devueltos los G. 500.000 millones que, según sus expresiones, fueron “robados” de la comuna.

La senadora vinculó además este último caso con la candidatura de Camilo Pérez, candidato de la Lista 1 para la Intendencia de Asunción, y sostuvo que el oficialismo debe aclarar primero el destino de los recursos municipales antes de pedir el voto de los asuncenos.

Amarilla exige a Abdo y Peña dar la cara por el IPS

Amarilla comenzó destacando la imputación de nueve personas en la causa que investiga presuntas irregularidades en el IPS y felicitó al fiscal que impulsó las imputaciones.

“61.000 millones de guaraníes robados, robados, llamemos a las cosas por su nombre”, afirmó la senadora, quien pidió que tanto el Ministerio Público como la Justicia avancen sin temor.

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La legisladora sostuvo que el caso es especialmente grave porque, según afirmó, se trata de recursos que podrían haber sido utilizados para atender a los asegurados. “61.000 millones de guaraníes que podían salvar muchas vidas”, manifestó.

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A partir de esta situación, Amarilla apuntó directamente a los expresidentes y reclamó explicaciones políticas.

“Ambos tienen que salir a dar la cara y aclarar”, afirmó, en referencia a Mario Abdo Benítez y Santiago Peña.

La senadora cuestionó particularmente a Abdo Benítez por haber mantenido a Vicente Bataglia al frente del IPS hasta el último día de su gobierno, pese a que, según sostuvo, ya existían sospechas sobre su administración.

“Sobre todo Mario Abdo Benítez porque lo tuvo a Bataglia hasta el último día cuando ya habían sospechas y sospechas y sospechas”, expresó.

“Ambos gobiernos tienen enorme signo de corrupción”

Amarilla rechazó que el caso pueda ser presentado únicamente como un problema de un sector interno del Partido Colorado. “Ambos gobiernos cargan muertos en sus espaldas”, afirmó la senadora, al cuestionar tanto la administración de Abdo Benítez como la de Peña.

También sostuvo que ambos gobiernos tienen un “enorme signo de corrupción” y reclamó que las investigaciones no se limiten a los nueve imputados.

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La legisladora apuntó además contra los integrantes del Consejo de Administración del IPS, incluyendo a representantes de trabajadores y empresarios, y sostuvo que deben investigarse las eventuales responsabilidades de quienes participaron de las decisiones cuestionadas. “Tienen que rodar cabezas, de verdad tienen que irse presos”, reclamó.

Celeste reclama al cartismo devolver G. 500.000 millones

Tras cuestionar el caso IPS, Amarilla puso el foco en otro millonario caso que, según afirmó, perjudica políticamente al oficialismo: los G. 500.000 millones vinculados a la Municipalidad de Asunción.

La senadora sostuvo que el cartismo debe dar explicaciones sobre el destino de esos recursos y apuntó directamente al presidente de la República, Santiago Peña, y al presidente de la ANR, Horacio Cartes.

“Tiene que dar la cara Santiago Peña y tiene que dar la cara Horacio Cartes como presidente de la ANR, por la desaparición de 500.000 millones de guaraníes de la Municipalidad de Asunción antes de ofrecernos un candidato”, afirmó.

Amarilla insistió en que el oficialismo no debería esperar a que pasen las elecciones municipales para buscar explicaciones sobre el destino de los fondos. “No espere las municipales para buscar los 500.000 millones de la Municipalidad de Asunción”, reclamó.

“Devuelvan los G. 500.000 millones y ahí le votamos”

La senadora vinculó el reclamo con la candidatura de Camilo Pérez, postulante de la Lista 1 para la Intendencia de Asunción.

Según Amarilla, Pérez representa al mismo sector político que estuvo al frente de la Municipalidad durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez, por lo que cuestionó que el cartismo presente al candidato como una alternativa para solucionar los problemas de la capital sin antes aclarar lo ocurrido con los recursos municipales.

Su mensaje fue directo al oficialismo: “Primero, devuelvan los 500.000 millones de guaraníes perdidos a la Municipalidad de Asunción y ahí le votamos todos a Camilo Pérez”, afirmó.

La senadora incluso advirtió que, mientras no se esclarezca el caso, quienes voten por Pérez estarían, según su interpretación, respaldando a un “encubridor” o “cómplice” de la desaparición de los recursos.

“Camilo Pérez, buscá esa plata, mostranos esa plata, ahí recién vas a ser digno de presentarte ante los asuncenos”, concluyó.