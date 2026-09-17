Sole y Prieto instan a asuncenos a ir a votar y desafían a Camilo a un debate

El debate entre Camilo Pérez y Soledad Núñez fue anunciado primeramente por esta última en sus redes sociales. La cita fue fijada para el miércoles 23 de septiembre a las 19:00, en un acto organizado por estudiantes de la carrera de Ciencias Económicas (Observatorio Economía UNA). Sin embargo, posteriormente Núñez dio a entender que Pérez no acudiría.

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“A Camilo no le están dando permiso para debatir. ¿A qué le tiene miedo? ¿No tiene la capacidad? Hay que animarse a dar la cara. Asunción necesita coraje más que nunca para levantarse”, señaló desde sus redes sociales Soledad Núñez, candidata a la intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Lista 4.

En dicho mensaje, varios internautas recordaron a la intendentable que ella tampoco aceptaba debatir con otros candidatos opositores antes de que la alianza definiera su postulación.

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No obstante, Núñez se muestra confianza en sus mensajes. “Dicen que la campaña de Camilo se estancó. Que la estructura ya no alcanza cuando la gente cree que hay que cambiar el rumbo de Asunción. No nos están viendo venir, pero el 4 de octubre vamos a ganar”, aseveró.

Tanto Núñez como Pérez y otros candidatos de Asunción ya se han encontrado en exposiciones o presentaciones individuales para el mismo público, pero no se han medido en un debate de intercambio dinámico.

Instan a sufragar y prometen cuidar los votos

En dicho contexto, Núñez y Miguel Prieto compartieron un recorrido por el microcentro de la capital, donde realizaron la actividad denominada “banderazo”, en la cual conversaron con la ciudadanía sobre la importancia de participar en las elecciones y dieron garantías a los electores de que los votos serán custodiados en cada mesa de votación.

“Tenemos un verdadero ejército de agentes electorales para cuidar el voto en cada mesa, en cada colegio electoral, así que hacemos un llamado a la ciudadanía a salir a votar, a ir con confianza porque se van a cuidar cada uno de los votos que se emitan”, enfatizó la candidata a la intendencia.

Por su parte, Prieto reiteró el compromiso de su sector con la Alianza y ratificó que no conseguirán amedrentar a los candidatos opositores, ni con persecuciones judiciales ni con amenazas laborales.

La Alianza presentó ante el TSJE la lista de 5.000 agentes electorales que cubrirán el 100 % de las mesas en los 145 locales de votación de la capital.