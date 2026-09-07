Foros de la Ciudad de Codeasu: cómo participar del debate de candidatos en Asunción

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) realiza este miércoles 9 de septiembre la segunda jornada del ciclo “Foros de la Ciudad: 7 Compromisos para Asunción”, donde los candidatos a Intendente expondrán sus planes de gobierno. El encuentro se desarrollará de 15:00 a 18:00 en el Auditorio del Centro Cultural del Puerto y contará con opciones de participación presencial y remota.

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La segunda jornada del ciclo impulsado por Codeasu se realiza en el marco de las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026. Este espacio busca posicionarse como el punto central de discusión donde las alternativas políticas presenten sus proyectos de gestión para la administración municipal. La iniciativa apunta a que los aspirantes asuman compromisos públicos concretos sobre los principales desafíos de la capital.

La convocatoria contempla la participación confirmada de los cuatro postulantes que compiten por el ejecutivo municipal: Soledad Núñez por la Alianza Juntos por Asunción, Camilo Pérez por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rodrigo Franco en representación del Partido Demócrata Cristiano y Arlene Aquino por el Partido Patria Soñada. Cada uno expondrá sus propuestas técnicas y líneas de trabajo para la ciudad.

Cómo inscribirse, ver la transmisión en vivo y enviar preguntas a los candidatos

El acceso físico al recinto estará restringido debido a la capacidad de aforo que posee el auditorio. Las ubicaciones en el sitio se gestionan mediante invitaciones directas por cupos destinadas a referentes sociales y autoridades. No obstante, los ciudadanos interesados en gestionar su asistencia o recibir novedades pueden inscribirse mediante el enlace oficial del Club de Ejecutivos del Paraguay.

Debido a los límites de espacio en la sede presencial, la organización insta a los contribuyentes a dar seguimiento virtual. Se habilitará una transmisión oficial en vivo vía streaming para que el debate de candidatos en Asunción se pueda seguir en tiempo real. La señal estará disponible de forma abierta para garantizar el acceso a toda la ciudadanía desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

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La transmisión virtual dará la posibilidad a los espectadores de enviar sus preguntas para los candidatos expositores. Un equipo de moderadores compuesto por directores ejecutivos de las entidades organizadoras filtrará, agrupará y formulará estas consultas en el bloque final.

La metodología de las intervenciones establece que cada postulante tendrá un tiempo individual de 15 minutos para exponer sus propuestas. Al concluir las presentaciones individuales, responderán tres preguntas comunes planteadas previamente por las instituciones organizadoras. Estas interrogantes fueron entregadas formalmente a los equipos técnicos de cada campaña con tres días de anticipación.

Los 7 ejes de gestión para Asunción y las organizaciones que convocan el debate

Las exposiciones se estructurarán en torno a los 7 compromisos para Asunción fijados por la convocante. Los temas abarcan finanzas públicas y modernización municipal, movilidad urbana y transporte, desarrollo de los barrios, e infraestructura junto con seguridad. Además, se discutirán el proyecto de la Franja Costera, la revitalización del Centro Histórico y la elaboración de un Plan Estratégico Urbano.

La organización y coordinación del ciclo está a cargo del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), plataforma que nuclea a más de 50 entidades de la sociedad civil. El evento cuenta con el respaldo institucional del Club de Ejecutivos del Paraguay, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, CERNECO, y Horizonte Positivo. Estas organizaciones buscan promover la planificación urbana continua más allá de los periodos electorales.

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El ciclo de debates concluirá con un tercer encuentro programado para el mes de noviembre de 2026, una vez definidos los comicios. Dicha jornada final reunirá al intendente electo y a los concejales electos con especialistas del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). El objetivo de esta última etapa será definir la hoja de ruta técnica para la transición del gobierno municipal.