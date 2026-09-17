Villalba califica de “telenovela mexicana” la crisis entre Alliana y Cartes

El senador liberal Éver Villalba cuestionó la interna de Honor Colorado tras las diferencias públicas entre el vicepresidente Pedro Alliana y el presidente de la ANR, Horacio Cartes, en torno a la definición de la chapa presidencial para las elecciones generales de 2028.

El legislador sostuvo que, desde la oposición, deben evitar distraerse en la interna colorada y definir una estrategia propia de cara a los próximos procesos electorales.

“Me parece una telenovela mexicana que siempre hacen previo a las elecciones. No tenemos que distraernos, es un problema entre ellos, que se arreglan todo cuando se ponen de acuerdo en números e intereses”, declaró el senador liberal.

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“No se están peleando por problemas de la ciudadanía”

Villalba cuestionó además el motivo de las diferencias dentro de Honor Colorado y afirmó que la disputa no estaría relacionada con los problemas que afectan a la ciudadanía.

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“Para mí es una comedia que, cuando se pongan de acuerdo en los intereses que tienen, van a ponerse todos juntos nuevamente”, manifestó.

Sus declaraciones se producen después de que Cartes anunciara públicamente al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, como precandidato a vicepresidente por Honor Colorado.

Alliana, por su parte, había sostenido que será él quien anuncie, después de las elecciones municipales, quién será la persona que integre su fórmula para las generales de 2028.

Villalba descarta el “peñismo”

El senador liberal también se refirió a la existencia de un supuesto sector denominado “peñismo”, que sería identificado con el presidente Santiago Peña.

Villalba descartó que exista dicho movimiento dentro del Partido Colorado y sostuvo que la actual situación interna de Honor Colorado no debe ser interpretada como una disputa entre distintos proyectos políticos dentro del oficialismo.

Dice que la crisis beneficia a Santiago Peña

El legislador opositor consideró además que la crisis interna en Honor Colorado representa un “oxígeno” para Peña, en medio de los cuestionamientos que enfrenta su administración.

Villalba afirmó que el Gobierno tiene un 80% de rechazo ciudadano.

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La oposición apunta a las municipales y a 2028

Respecto a las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de octubre, Villalba descartó que la interna de Honor Colorado vaya a tener un impacto determinante y pidió a la oposición concentrarse en su propio trabajo electoral.

El senador manifestó que existe “confianza” dentro de la oposición de cara a los comicios y señaló que esperan conservar algunos municipios y recuperar otros actualmente administrados por la ANR.

En ese contexto, planteó que la oposición debe priorizar las elecciones municipales y, posteriormente, avanzar en la construcción de un proyecto de país con miras a las elecciones generales de 2028.

“Como oposición tenemos que tener nuestra propia hoja de ruta”, remarcó Villalba al referirse a la estrategia que, a su criterio, deberían seguir los sectores opositores frente a la interna del Partido Colorado.