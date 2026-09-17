Tensión en el cartismo: esto dice Baruja, la figura en el centro de la discordia

El movimiento Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) se encuentra en crisis ante un aparente quiebre interno que gira en torno a la elección de un precandidato a la Vicepresidencia de la República que acompañe al precandidato presidencial Pedro Alliana en la chapa cartista para las elecciones internas coloradas de 2027, en las que el Partido Colorado elegirá a sus candidatos para la elección presidencial de 2028.

Honor Colorado oficializó hace meses la precandidatura presidencial del actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Sin embargo, su compañero de fórmula aún no ha sido elegido y distintos sectores internos del cartismo han propuesto a sus propios candidatos: los cartistas en el Senado apoyan al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja; los diputados oficialistas impulsan al presidente de la Cámara Alta del Congreso, Raúl Latorre; y los gobernadores departamentales cartistas proponen al gobernador de Guairá, César Sosa.

La tensión dentro de Honor Colorado se disparó luego de que el líder del movimiento, el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, anunciara públicamente a Baruja como el elegido, a pesar de que previamente fue anunciado que la elección sería hecha por Alliana luego de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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El vicepresidente Alliana contradijo poco después a Cartes y ratificó que aún no ha tomado una decisión y que no lo hará hasta luego de los comicios municipales. Ayer tuvo lugar una reunión entre Cartes y Alliana que el vicepresidente luego insinuó fue tensa. Alliana dijo ante la prensa luego de esa reunión que no aceptará “imposiciones” sobre su elección de un compañero de fórmula.

“Acordamos que el candidato va a ser electo por Pedro Alliana”

En medio de ese ambiente de aparente quiebre interno en el cartismo hizo declaraciones hoy el ministro Juan Carlos Baruja, la figura en el centro de la controversia, quien buscó restar importancia a la situación y subrayó que el consenso es que sea Alliana quien tome la decisión final luego de las elecciones municipales.

“Son debates al interior del movimiento que ya se habían planteado”, dijo el ministro Baruja. “Hay consensos que todos hemos acordado, acordamos que el candidato va a ser electo por Pedro Alliana”.

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Agregó que, si bien siempre hay “debates” en el interior de Honor Colorado, estos frecuentemente no trascienden de interior del movimiento. Afirmó que “estos debates y análisis que van a llegar a una convergencia y van a terminar fortaleciendo al movimiento”.

Aparente imposición de Cartes es “una cuestión de interpretación”

El ministro de Urbanismo negó sentirse “rechazado” por la resistencia que algunos sectores del cartismo han manifestado ante su figura como posible candidato y rechazó como “una cuestión de interpretación” la noción de que Cartes pudo haber buscado imponerlo como compañero de fórmula de Alliana.

“El presidente del partido legítimamente manifiesta su preferencia”, dijo.

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Añadió que respetará la decisión que el vicepresidente Alliana tome, sea cual sea, y que trabajará en el futuro proyecto electoral de Honor Colorado desde “donde el equipo diga”.