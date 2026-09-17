Santiago Peña evita “elegir” entre Alliana y Cartes: “Yo estoy para sumar y multiplicar”

Las internas dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) vuelven a encenderse tras el abierto roce político protagonizado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

La tensión gira en torno a un dilema clave: mientras Alliana reclama el derecho y la autonomía de elegir a su propio candidato a vicepresidente, el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, ya habría tomado una decisión unilateral sobre quién ocupará dicho lugar.

Consultado sobre este escenario de polarización y sobre de qué lado de la vereda se encuentra actualmente, el presidente Santiago Peña prefirió mantenerse al margen de los bandos partidarios.

“Esa es la disputa, olimpista o cerrista, colorado o liberal, oficialista o disidente. Constantemente estamos buscando lo que nos divide. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en la vereda de lo que nos une, y lo que nos une hoy como partido político es la Lista 1. El famoso Somos todos Uno”, expresó el mandatario.

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A escasas dos semanas de las elecciones municipales, Peña enfatizó que el foco de la nucleación política debe estar puesto exclusivamente en el triunfo electoral y en respaldar a los candidatos partidarios.

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“Entonces, mi posición es somos todos uno. Estamos a escasas dos semanas de unas elecciones municipales y la prioridad política es estar de lado de los candidatos de la Lista 1”, remarcó.

Ante la insistencia sobre su negativa a decantarse por alguna de las figuras clave de su propio movimiento, el jefe de Estado dejó en claro que su rol actual busca evitar fracturas que debiliten al oficialismo: “Yo estoy para sumar y multiplicar. No estoy para restar ni dividir”.