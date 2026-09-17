Política
17 de septiembre de 2026 a la - 12:20

Santiago Peña evita “elegir” entre Alliana y Cartes: “Yo estoy para sumar y multiplicar”

Santiago Peña, serio, frente a una multitud de micrófonos, con un segundo hombre tras él, en un entorno festivo al aire libre.
Santiago Peña, enojado con la prensa por las publicaciones sobre la crisis en Honor Colorado.Mariela Fretes

Ante la tensión interna en el oficialismo colorado por la pulseada entre Pedro Alliana, quien exige autonomía para elegir a su dupla presidencial, y Horacio Cartes, que ya “ungió” a Baruja, el presidente Santiago Peña se desmarcó de la disputa partidaria y aseguró que no busca “restar ni dividir”.

Por ABC Color
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Las internas dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) vuelven a encenderse tras el abierto roce político protagonizado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

La tensión gira en torno a un dilema clave: mientras Alliana reclama el derecho y la autonomía de elegir a su propio candidato a vicepresidente, el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, ya habría tomado una decisión unilateral sobre quién ocupará dicho lugar.

Consultado sobre este escenario de polarización y sobre de qué lado de la vereda se encuentra actualmente, el presidente Santiago Peña prefirió mantenerse al margen de los bandos partidarios.

“Esa es la disputa, olimpista o cerrista, colorado o liberal, oficialista o disidente. Constantemente estamos buscando lo que nos divide. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en la vereda de lo que nos une, y lo que nos une hoy como partido político es la Lista 1. El famoso Somos todos Uno”, expresó el mandatario.

Lea más: Tensión en el cartismo: esto dice Baruja, la figura en el centro de la discordia

A escasas dos semanas de las elecciones municipales, Peña enfatizó que el foco de la nucleación política debe estar puesto exclusivamente en el triunfo electoral y en respaldar a los candidatos partidarios.

“Entonces, mi posición es somos todos uno. Estamos a escasas dos semanas de unas elecciones municipales y la prioridad política es estar de lado de los candidatos de la Lista 1”, remarcó.

Ante la insistencia sobre su negativa a decantarse por alguna de las figuras clave de su propio movimiento, el jefe de Estado dejó en claro que su rol actual busca evitar fracturas que debiliten al oficialismo: “Yo estoy para sumar y multiplicar. No estoy para restar ni dividir”.

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