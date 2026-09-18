Peña viajará a Venezuela con intenciones de restablecer relaciones diplomáticas

El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el asesor del Ejecutivo, Rodrigo Maluff, brindaron hoy detalles sobre los próximos viajes del presidente Santiago Peña: Venezuela y Estados Unidos respectivamente.

Sobre el traslado a Venezuela, ya previsto para mañana, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó una reunión con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

“Es una reunión donde vamos a trabajar precisamente en los aspectos que hacen al bienestar de los ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con el inicio de un diálogo que nos conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares de acuerdo con los términos que tenga el señor Presidente”, precisó.

Tras la agenda en Venezuela, la comitiva viajará a Nueva York, Estados Unidos para una serie de actividades económicas y también se prevé el discurso de Peña en la Asamblea General de la ONU.

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Situación con PDVSA

Respecto a la deuda de Petróleos Paraguayos (Petropar) con la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), el canciller confirmó que el caso permanece en el ámbito del Comité de Comercio Internacional en París y sostuvo que existe una “diferencia” técnica sobre el monto reclamado por el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. La deuda paraguaya es cercana a los US$ 300 millones.

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Asimismo, Ramírez Lezcano reiteró que el embajador designado, Enrique Jara, ejerce funciones desde Panamá, mantiene informado al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación.

También apuntó que el Gobierno no descarta la posibilidad de retomar la compra de combustibles al país caribeño, aunque eso aún debe ser debatido.

“Es un inicio, no vamos todavía a restablecer relaciones diplomáticas en esta ocasión. Va a ser un primer acercamiento; estamos dialogando de una manera constructiva”, contestó a la pregunta sobre si ya se daría una reapertura de una embajada paraguaya.

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Ruptura de relaciones entre Paraguay y Venezuela

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025, cuando Peña reconoció a González Urrutia como “ganador” de las presidenciales.

A la ruptura diplomática se sumó posteriormente la decisión del Gobierno paraguayo de derogar, por “razones de seguridad”, el decreto que permitía el ingreso sin visado de los ciudadanos venezolanos al país, tras la captura de Maduro.

La Cancillería paraguaya indicó el 9 de enero que “todo eventual ingreso de venezolanos” estará sujeto a “una verificación previa” de documentos y antecedentes penales como parte del trámite de una solicitud de visado.

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