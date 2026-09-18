Rocío Vallejo responde a Alliana: “Él también fue un princeso en su momento”

Sin tapujos, la diputada Rocío Vallejo (PPQ) le respondió al vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR) que en medio de la calentura tras la reunión con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes se refirió a los Diputados como “princesos” por ser difíciles de contentar.

“Mi querido Pedro Alliana también fue en su momento un princeso”, comenzó retrucando Vallejo, recordando que antes de llegar a la Vicepresidencia, apenas el periodo pasado era también diputado.

Para colmo, dijo que entre los 80 “princesos” de ahora, está su esposa, la diputada “cero voto” Fabiana Souto (ANR, HC), que ingresó desde la suplencia en reemplazo del actual director de Yacyretá, Luis Benítez (ANR, HC).

“Entre los princesos está la ‘princesa’, esposa del que nos señala como princesos, y él también fue princeso en su momento”, insistió la diputada.

Más que sentirse ofendida por esa adjetivación, dijo que más bien habla de cómo trata el nexo constitucional del Congreso a su mayoría sometida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Eso confirma de alguna manera que ellos tienen totalmente dominada esa mayoría, que ustedes saben muy bien cómo funciona y que acá se cumplen órdenes nomás”, dijo.

Finalmente, insistió con el hecho de que “un vicepresidente de la República, que es nexo entre el presidente de la República y el Congreso, trata a una cámara del Congreso de esta manera, por lo menos es inapropiado”.

“Pelea” busca distraer a la ciudadanía, dicen

La diputada Rocío Vallejo también consideró que la supuesta pelea entre Horacio Cartes y la facción del Ejecutivo, Santiago Peña-Pedro Alliana es “pelea de entre casa”, en la que posiblemente se terminen reconciliándose, y que buscaría solo distraer a las ciudadanía de cara a la municipales.

“Siempre tomamos con pinzas los supuestos conflictos dentro del Partido Colorado. Muchos hablan incluso de un show dentro de este esquema. Pero realmente nosotros a lo que apuntamos es que este 4 de octubre la gente salga a votar”, dijo.

Acotó que esto de la pelea no es más que apenas una de las estrategias del oficialismo para distraer a la gente, ya que incluso saben que usan amenazas y extorsión hacia la gente, por ejemplo, amenazando a los adultos mayores con quitarles Tekoporá si no votan por ellos.

“Este fenómeno de las mentiras y de los engaños y las amenazas y extorsiones, lo vemos a lo largo del país, y es muy lamentable que al elector se le esté coaccionando”, dijo, recriminando el hecho de que la Fiscalía no tome intervención, pero pidiendo a la gente que no tenga miedo para votar y castigar a sus autoridades.