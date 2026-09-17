En plena tensión cartista, Peña destaca su relación con Alliana y avala que elija a su dupla

“Yo fui candidato, yo fui precandidato a presidente de la República en el 2022 y yo tomé la decisión de elegir a mi compañero y estoy feliz. Hoy digo, tres años después, (que) fue una de las mayores satisfacciones que tuve en mi vida (fue) haber construido una relación genuina, una relación que construye, que busca realmente romper ese antiguo mito que el presidente se tenía que pelear con su vicepresidente”, expresó el jefe de Estado, Santiago Peña, quien presidió hoy la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipu) “Semillas del Futuro” de Yaguarón, departamento de Paraguarí.

Además, se le consultó al mandatario si el vicepresidente y futuro presidenciable de Honor Colorado (HC) con miras a las elecciones generales de 2028, Pedro Alliana, tiene el derecho de elegir a su dupla. Respondió: “totalmente”.

Así, el Presidente se refirió sobre la tensión que bordea el desbande en el movimiento Honor Colorado por la elección del precandidato a vicepresidente de la República que acompañará a Pedro Alliana en la chapa oficialista de cara a las elecciones generales del 2028, previa internas partidarias previstas en diciembre de 2027.

La crisis interna en Honor Colorado estalló el miércoles último, cuándo el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, públicamente anunció que Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y senador con permiso, será el precandidato a la Vice y compañero de fórmula de Pedro Alliana.

Las expresiones de Cartes no causaron sorpresa ni a propios ni a extraños, porque se manejaba en carpas coloradas que el vicepresidente y exdiputado por Ñeembucú será el presidenciable del oficialismo con vistas al 2028.

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Sin embargo, el anuncio del líder de Honor Colorado causó un tembladeral interno y generó la respuesta inmediata de Pedro Alliana, quien en un posteo en redes sociales ratificó que anunciará a su compañero de chapa tras el término de las elecciones municipales previstas el domingo 4 de octubre.

Además, la decisión de Cartes motivó el abroquelamiento de los diputados y gobernadores cartistas en apoyo a sus respectivos postulantes a la Vicepresidencia, el actual jefe departamental de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

En tanto, los senadores cartistas e integrantes del primer anillo de Horacio Cartes, como Antonio “Tony” Barrios y Gustavo Leite, se plantaron en apoyo al expresidente y jefe de HC.

La crisis cartista, lejos de apaciguarse, se profundizó. El jueves a la mañana, Pedro Alliana visitó a Cartes en su residencia en Asunción. El segundo del Ejecutivo, tras la reunión, visiblemente alterado, reveló que la situación no está bien en Honor Colorado y reiteró que anunciará su dupla tras las municipales de octubre.

Entre otras expresiones picantes, el exgobernador de Ñeembucú se quejó de las mordidas en el movimiento y advirtió a aquellos que le “gusta su cara”, que no tiene problemas en declinar su precandidatura presidencial e “irse a su casa”.

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Peña asegura que su relación con Cartes no está en riesgo

Seguidamente, el presidente Santiago Peña fue consultado sobre si su relación con el exmandatario Horacio Cartes está en riesgo. El titular del Poder Ejecutivo respondió que no y aseguró que el vínculo “está súper bien”.

“Tengo un aprecio enorme (a Cartes), genuino es mi aprecio, no es un aprecio interesado, es un aprecio genuino por todo lo que ha hecho, todo lo que hace, todos los días trabaja por el partido y todo lo que estoy seguro de que todavía va a ser muchísimo”, manifestó Peña.

Pese a las expresiones de Peña, una de las situaciones que desnudaron la crispación interna entre el primer anillo de Cartes y el presidente de la República fue el proyecto de resolución firmada por tres colorados cartistas por el cual se solicita pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank (Grupo Vázquez), exsocios comerciales de Santiago Peña.

Esta entidad bancaria acumula millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Estado, montos que crecieron enormemente desde la asunción de Peña, el 15 de agosto de 2023.

Otro punto de crítica de algunos senadores colorados cartistas, entre ellos Leite y Antonio Barrios, fue la crisis sanitaria, motivada por la huelga de médicos, que reclamaron un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, además de la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos.

Solo tras varios reclamos públicos del expresidente Cartes a su delfín político, Santiago Peña, el mandatario destituyó a la ministra de Salud, María Teresa Barán, muy criticada por el gremio médico.

Seguidamente, los acontecimientos cambiaron con la asunción del doctor Isaías Fretes, quien dejó el IPS para asumir en Salud Pública, y, con ello, se llegó a un acuerdo con los médicos.

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Peña culpa a la prensa pedido de informes al BCP sobre Ueno

El titular del Poder Ejecutivo, precisamente, fue consultado sobre la nota oficial que llevó a la firma del titular de Congreso, Basilio Núñez, el líder de bancada cartista Natalicio Chase y Gustavo Leite, de pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank. La iniciativa apunta a transparentar si la entidad —que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

La Cámara Alta aprobó la semana pasada y ayer trascendió que BCP recibió el requerimiento, el cual debe responderse en 15 días.

Al respecto, Peña fue consultado que el pedido de los senadores cartistas y aprobada por el Senado es una las causantes de la crisis en Honor Colorado. Respondió: “No, yo no creo, absolutamente que eso se deba a eso (sic). Yo creo que es una creación de algún medio de comunicación”.