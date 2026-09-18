Política
18 de septiembre de 2026 a la - 06:54

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 18 de septiembre

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la presentación oficial de candidatos de la Lista 1 de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, en Luque (Foto de Archivo).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante la presentación oficial de candidatos de la Lista 1 de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, en Luque (Foto de Archivo). Juan Pablo Pino

El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá una agenda centrada en audiencias con autoridades del sector económico y financiero, reuniones con miembros de su gabinete y la ceremonia de juramento del nuevo titular del Ministerio de Salud Pública.

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  • 08:30 horas: Audiencia con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. La reunión se llevará a cabo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.
  • 09:00 horas: Mesa de diálogo con representantes del sector financiero nacional. El encuentro se desarrollará en el Salón Tirika de Mburuvicha Róga.
  • 10:30 horas: Reunión con el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate. La audiencia tendrá lugar en Mburuvicha Róga.
  • 12:00 horas: Ceremonia de juramento de Isaías Fretes como ministro de Salud Pública y Bienestar Social. El acto oficial se realizará en el Palacio de Gobierno.
  • 13:00 horas: Audiencia con el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. El encuentro se llevará a cabo en Mburuvicha Róga.