- 08:30 horas: Audiencia con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. La reunión se llevará a cabo en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.
- 09:00 horas: Mesa de diálogo con representantes del sector financiero nacional. El encuentro se desarrollará en el Salón Tirika de Mburuvicha Róga.
- 10:30 horas: Reunión con el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate. La audiencia tendrá lugar en Mburuvicha Róga.
- 12:00 horas: Ceremonia de juramento de Isaías Fretes como ministro de Salud Pública y Bienestar Social. El acto oficial se realizará en el Palacio de Gobierno.
- 13:00 horas: Audiencia con el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. El encuentro se llevará a cabo en Mburuvicha Róga.
18 de septiembre de 2026 a la - 06:54
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 18 de septiembre
El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá una agenda centrada en audiencias con autoridades del sector económico y financiero, reuniones con miembros de su gabinete y la ceremonia de juramento del nuevo titular del Ministerio de Salud Pública.
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