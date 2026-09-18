Santiago Peña: su agenda oficial para el día 18 de septiembre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 18 de septiembre

El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá una agenda centrada en audiencias con autoridades del sector económico y financiero, reuniones con miembros de su gabinete y la ceremonia de juramento del nuevo titular del Ministerio de Salud Pública.